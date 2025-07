© Foto: ChatGPT

Spark zahlt zweistellig, überweist ohne Quellensteuer und punktet mit einem stabilen Geschäftsmodell. Diese neuseeländische Aktie kann ein Geheimtipp für Dividendenjäger sein.Während viele Anleger auf der Suche nach verlässlichen Erträgen im dichten Nebel geopolitischer Risiken und steuerlicher Komplexität navigieren, bietet Spark New Zealand eine der selten gewordenen Ausnahmen: ein stabiler, defensiver Dividendenwert mit zweistelliger Rendite, robuster Kapitalbasis. Und das alles steuerlich begünstigt. Nachdem wir in der vergangenen Woche im Rahmen des Dividenden-Radars die polnische Dividendenperle PZU in Visier genommen haben, wollen wir diesmal die weite Reise ans andere Ende der Welt …