TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA hat für die Lieferung dringend benötigter Hilfsgüter die Öffnung aller Grenzübergänge in den Gazastreifen gefordert. Es brauche eine "Flut" an Hilfslieferungen, um eine Verschärfung der Hungerkrise unter der Bevölkerung in dem abgeriegelten Küstenstreifen zu verhindern, erklärte UNRWA auf der Plattform X. Dafür seien mindestens 500 bis 600 Lastwagen mit Gütern täglich nötig.

Die UN-Organisation begrüßte die am Samstag von Israel angekündigten Maßnahmen, um die Lieferung von mehr humanitärer Hilfe in den Gazastreifen zu ermöglichen. Man hoffe, dass UNRWA nun "endlich Tausende Lastwagen mit Lebensmitteln, Medikamenten und Hygieneartikeln" aus Jordanien und Ägypten in den Gazastreifen bringen könne, erklärte die Organisation weiter.

Nach einer monatelangen faktischen Blockade durch Israel haben am Sonntag erstmals wieder größere Hilfslieferungen den Gazastreifen erreicht. Zudem kündigte Israel an, bis auf Widerruf jeden Tag von 10.00 bis 20.00 Uhr Ortszeit eine selbst erklärte humanitäre Feuerpause in Teilen des Gebiets einzuhalten. Außerdem sollen von 6.00 bis 23.00 Uhr Ortszeit Korridore eingerichtet werden, um die sichere Durchfahrt von Hilfskonvois zu ermöglichen./rme/DP/zb