Halle (ots) -Sachsen-Anhalts Polizei hat im laufenden Jahr bereits deutlich mehr Kokain beschlagnahmt als in den gesamten Jahren 2024, 2023 und 2022. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Montagausgabe) anhand neuer Zahlen aus Sachsen-Anhalts Innenministerium. Demnach stellte die Landespolizei im laufenden Jahr bis Mitte Juli rund 8,5 Kilogramm der illegalen Substanz sicher. Das ist mehr als im gesamten Jahr 2024, als die Behörden 7,5 Kilo sicherstellten. Auch 2023 und 2022 waren die Kokainfunde der Polizei mit 2,3 und 6,1 Kilogramm deutlich geringer als aktuell.Damit schwappt ein deutschlandweiter Trend immer stärker nach Sachsen-Anhalt. Seit 2022 beobachten Polizei und Zoll zunehmende Kriminalität mit Kokain. Das Pulver galt eins als Luxus- und Partydroge, doch offenbar verbreitet sich die illegale Substanz zunehmend im Bundesland. "Die Sicherstellungsmengen belegen, dass diese gefährliche Droge, mit der sehr hohe gesundheitliche Risiken einhergehen, auch in Sachsen-Anhalt verfügbar ist", erklärte das Innenministerium. Die Bekämpfung von Drogenkriminalität sei ein Schwerpunkt der Behörden. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) sagte dem Blatt: "Der Konsum von Kokain kann gravierende gesundheitliche Folgen haben. Er kann Menschenleben zerstören." Die Landespolizei Sachsen-Anhalt gehe konsequent gegen den illegalen Handel vor. "Die Ermittlungserfolge der letzten Monate und die dabei sichergestellten Mengen unterstreichen dies", sagte Zieschang.