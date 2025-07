Die Saudi Electricity Company (SEC) hat laut einer Bewertung von S&P Global einen wichtigen Meilenstein in ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung (ESG) erreicht.

RIYADH, SA / ACCESS Newswire / 27. Juli 2025 / Die Saudi Electricity Company (SEC) hat laut einer Bewertung von S&P Global einen wichtigen Meilenstein in ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung (ESG) erreicht. Mit 65 von 100 Punkten konnte das Unternehmen sein Ergebnis im Vergleich zu 2024 um 30 % steigern und sich im Vergleich zu 2023 um 85 % verbessern. Dieser Erfolg unterstreicht die strategischen Fortschritte der SEC, stärkt ihre regionale Führungsposition und setzt einen Maßstab für nachhaltige Spitzenleistungen im Energiesektor. Insbesondere übersteigt der von der SEC erzielte Wert den weltweiten Durchschnitt im Versorgungssektor von 39 Punkten um 66 %. Dies belegt das starke Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Entwicklung. Die Bewertung spiegelt das umfassende institutionelle Engagement der SEC für Nachhaltigkeit wider, das sich auf einen wirksamen Governance-Rahmen, ambitionierte Strategien und spürbare Verbesserungen der ökologischen und sozialen Leistung stützt. Die SEC hat darüber hinaus eine proaktive Offenlegung gemäß führenden internationalen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung vorgestellt. Dieser Fortschritt unterstreicht die Ausrichtung der SEC auf Saudi-Arabiens Vision 2030, insbesondere bei der Förderung nachhaltiger Energie, der Verbesserung der Transparenz, der Stärkung des Anlegervertrauens und der Übernahme globaler Best Practices für ESG. Die SEC bekräftigte ihr Engagement für eine kontinuierliche Verbesserung ihrer ESG-Leistung, indem sie Nachhaltigkeit tiefgreifend in allen Geschäftsbereichen verankert. Sie positioniert sich damit als vertrauenswürdiger und verantwortungsbewusster Energieversorger - sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene.

Kontaktinformationen

Saudi Electricity Company (SEC)

Media Relations Department

alkahrabacare@se.com.sa

Vereinheitlichtes Callcenter: 920000222

Quelle: ???? ????? ?????? ??????? ????????

