DEUTSCHE BAHN - Die Güterverkehrstochter der Deutschen Bahn, DB Cargo, erwägt, ihren sogenannten Einzelwagenverkehr weitgehend einzustellen. Das Problem: Laut Insidern ist dieses Geschäft kaum profitabel zu betreiben. Nach Handelsblatt-Informationen aus Konzern und Aufsichtsrat arbeiten Berater an Szenarien, die Sparte bei DB Cargo drastisch zu verkleinern oder ihr Geschäft sogar nahezu komplett einzustellen. Möglich ist laut diesen Szenarien eine Reduktion des defizitären Geschäfts um 80 Prozent, mindestens aber um 60 Prozent. Solche Einschnitte hätten logistische Folgen für große Teile der Wirtschaft, besonders für Branchen wie Stahl, Chemie und Baustoffe. Sie müssten in erheblichem Umfang Güter auf die Straße verlagern. (Handelsblatt)

AUTERION - Das amerikanisch-deutsche Softwareunternehmen Auterion wird Zehntausende seiner mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausgestatteten Drohnen-"Strike Kits" in die Ukraine liefern, um das Land bei der Abwehr massiver Angriffe durch russische Drohnen zu unterstützen. Geschäftsführer Lorenz Meier sagte, das Unternehmen werde im Rahmen eines neuen Vertrags mit dem US-Verteidigungsministerium bis Ende des Jahres 33.000 seiner KI-Angriffssysteme in die Ukraine liefern. Die Software des Unternehmens wird bereits in ukrainischen Drohnen eingesetzt, die Kampfeinsätze gegen Russland fliegen, aber die neue Verpflichtung sei "zehnmal so groß", sagte Meier gegenüber der Financial Times. "Wir haben also Tausende geliefert und liefern jetzt Zehntausende", sagte er und fügte hinzu, das Ausmaß sei "beispiellos". (Financial Times)

July 28, 2025

