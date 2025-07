DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

RÜSTUNGSBRANCHE - Bis 2029 will die Bundeswehr erste Drohnen im eigenen Arsenal haben, die in der Lage sind, Ziele tief im Hinterland eines Gegners zu treffen. Eine entsprechende Anforderung hat die Luftwaffe nach Informationen des Handelsblatts an führende deutsche Rüstungshersteller und Startups gestellt. Drei Konsortien arbeiten bereits intensiv an konkreten Konzepten. So hat sich Airbus Defence mit dem US-Start-up Kratos verbündet, Rheinmetall mit dem US-Drohnenspezialisten Anduril. Auch das Münchener Startup Helsing ist nach Informationen des Handelsblatts im Rennen. Die militärische und rüstungspolitische Grundsatzentscheidung ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass Russland zunehmend als Bedrohung für die europäischen Nato-Länder gilt. (Handelsblatt)

ELEKTROAUTOS - Die weltweiten Elektroautoneuzulassungen steigen wieder schneller. Im ersten Halbjahr waren es mehr als 5,9 Millionen rein batteriebetriebene Stromer (BEV), wie eine Analyse von PwC zeigt. Das sind 37 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zum Vergleich: im Gesamtjahr 2024 hatte der Absatz nur um gut 14 Prozent zugelegt. Auch in Europa sieht das Beratungsunternehmen eine "Renaissance" der Elektroautos. Hier wurden 1,2 Millionen Elektroautos verkauft, ein Rekord für ein erstes Halbjahr und ein Plus von 25 Prozent. Dazu dürfte auch Druck durch die verschärften CO2-Flottengrenzwerte beigetragen haben. Dennoch verliert der Kontinent als Elektroautomarkt weiter an Bedeutung - schlicht, weil andere Märkte noch schneller wachsen, insbesondere China. Platz drei der weltweiten Märkte hinter China und Europa nehmen die USA ein. (Welt)

