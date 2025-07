The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.07.2025

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.07.2025



ISIN Name

AT0000754668 KEPLER LIQUID A INVESTMENT

XS1654192191 UNIL.FIN.NED 17/25 MTN

USQ3958YAC77 GAIF BOND IS.PTY 16/26

US91282CAB72 USA 20/25

US912828Y792 US TREASURY 2025

USU26886AB46 EQM MIDSTRE. 20/27 REGS

US91282CHN48 USA 23/25

IT0005633786 ITALIEN 25/25 ZO

US91282CHS35 USA 23/25 FLR

CH0520663581 UBS SWITZERL 20/25 MTN

DE000SLB8692 LDSBK.SAAR IHS S.869





