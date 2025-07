Dortmund, Deutschland und München (ots/PRNewswire) -RESVION, eine transformations- und wachstumsorientierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Sondersituationen, hat die Geschäftsanteile an der Tremonia Mobility GmbH, dem führenden Minibus-Hersteller und einem Gestalter der Mobilitätswende mit Sitz in Dortmund, von der Beteiligungsgesellschaft AEQUITA übernommen.Nach dem Carve-Out aus Daimler Busses, welcher durch Aequita erfolgreich umgesetzt worden ist, hat sich die Tremonia Mobility in den vergangenen Jahren als innovativer Premiumanbieter im Bereich nachhaltiger Mobilitätslösungen im öffentlichen und privaten Sektor europaweitetablieren können. Zudem hat Tremonia Mobility ihre Innovationskraft mit zwei eigenentwickelten, voll batterieelektrischen Bussen (Tremonia City 45 Electric & City 75 Electric) abermals unter Beweis gestellt, dies wurde bestätigt und gekrönt durch die kürzlich erhaltene Auszeichnung "Minibus of the Year 2025!".RESVION möchte das dynamische Wachstum der Tremonia Mobility weiter forcieren und insbesondere die Expansion in Europa vorantreiben. RESVION und Tremonia Mobility sehen dabei signifikante Potenziale in der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells und der Marktentwicklung hin zu einer flexiblen und emissionsarmen Mobilität.Marius Banholzer, Managing Partner RESVION:"Wir danken AEQUITA für die tolle Arbeit in den letzten Jahren, in denen wesentliche Grundsteine gelegt und Wachstumsimpulse gesetzt wurden. Wir als RESVION teilen die Vision der Tremonia Mobility und werden mit unserer operativen Expertise und unserem Netzwerk helfen die Wachstumsziele zu erreichen und die Verkehrswende mitzugestalten."Philipp Ostermann, Chief Commercial Officer der Tremonia Mobility:"Tremonia Mobility steht für erstklassige Premium-Minibusse für den ÖPVN, Shuttle- und Reiseverkehr Made in Germany und den Mobilitätswandel von morgen: -emissionsfrei, -wirtschaftlich und individualisierbar. Ich freue mich mit RESVION einen Partner an unserer Seite zu haben, der unsere Ziele teilt und uns aktiv bei der Umsetzung unserer Vision unterstützt. Wir werden die Tremonia Mobility weiter ausbauen und mit bestehenden und neuen Partnern an die bisherigen Erfolge anknüpfen. Ein erstklassiger Aftersales Service und hochwertigste Produkte sind dabei Mindestanforderung - unsere Mitarbeiter machen das möglich, jeden Tag."Über Tremonia MobilityDie Tremonia Mobility ist der führende Minibus-Hersteller für ÖPVN, Shuttle- und Reiseverkehr mit Sitz in Dortmund. Als Flagship-Manufaktur für Sprinter-Busse erfüllt Tremonia Mobility das ganze Spektrum individueller Beförderungsanforderungen für 4 bis 38 Fahrgäste. Das Unternehmen entwickelt außerdem emissionsfreie Fahrzeugflotten für urbane Mobilität - umweltfreundlich, effizient und individualisierbar. Zu den Kunden zählen Kommunen, private Bus und Taxiunternehmer, Energieversorger und oder Flughäfen und Fluggesellschaften.Weitere Informationen finden Sie unter: www.tremonia.comÜber RESVIONRESVION ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt, die in mittelständische Unternehmen in Transformations-, Wachstums- und Sondersituationen investiert. Die Gesellschaft verfolgt einen mittelfristig orientierten, unternehmerischen Beteiligungsansatz und unterstützt Unternehmen aktiv bei der Erreichung ihrer Ziele.Weitere Informationen finden Sie unter: www.resvion.deÜber AEQUITAAEQUITA ist eine in München ansässige Industriegruppe, die in Sondersituationen wie Unternehmensausgliederungen, Nachfolgeregelungen und Transformationssituationen in Europa, Nordamerika und Asien investiert. Die Portfoliounternehmen erwirtschaften derzeit einen Umsatz von über 6 Milliarden Euro. Mit einer starken Kapitalbasis und umfassender operativer Expertise konzentriert sich AEQUITA darauf, Unternehmen zu erwerben und nachhaltig weiterzuentwickeln, die ein langfristiges Wertsteigerungspotenzial bieten.Weitere Informationen finden Sie unter www.aequita.com.contact@tremonia.comwww.tremonia.commelissa@thebrandconsortium.comwww.thebrandconsortium.comMedia Contact:Corporate CommunicationsTremonia Mobility GmbH+49 231 99994151contact@tremonia.comwww.tremonia.comMelissa Rein LivelyGlobal Head of PR, The Brand Consortium+1 (602) 384-4747melissa@thebrandconsortium.comwww.thebrandconsortium.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2738304/Tremonia_Mobility_GmBH_Headshots.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/resvion-wird-neuer-eigentumer-der-tremonia-mobility-302514072.htmlOriginal-Content von: Tremonia Mobility GmBH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180435/6085052