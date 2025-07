Zinsen hoch, Kurse höher. Wer wissen will, warum die Wall Street trotzdem feiert, sollte nicht zur Fed schauen - sondern nach Washington. Die Rally der vergangenen Monate an den US-Börsen war geradezu spektakulär: In gut drei Monaten ist der S&P 500 um über 32% gestiegen. Trotz Leitzinsen von 4,5% können spekulative Aktien und Kryptowährungen derzeit deutlich zulegen - und das ganz ohne Zinssenkungen. Ökonomisch spricht man von der sogenannten fiskalischen Dominanz: Die massiven Defizite des US-Staats spiegeln sich als Überschüsse in der Privatwirtschaft wider - denn genau dort landet das Geld. Kreditvergabe erhöht die Liquidität Hinzu kommt die zyklische Belebung der Kreditvergabe. In unserem heutigen Geldsystem schaffen Banken ...

