Mit Rekordzahlen im Mobilfunk und Breitband zieht T-Mobile US der Konkurrenz davon. Die erhöhte Prognose setzt ein wichtiges Signal für unseren Depotwert Deutsche Telekom. T-Mobile US hat mit seinen Zahlen für das zweite Quartal am Donnerstag (24.7.) ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Das Mobilfunkgeschäft wuchs mit 830.000 neuen Kunden deutlich stärker als erwartet - Analysten hatten lediglich mit 700.000 gerechnet. Zum Vergleich: AT&T gewann 401.000 Kunden, während Verizon sogar welche verlor. Die Strategie einer fünfjährigen Preisgarantie hatte offenbar vollen Erfolg. Auch im zunehmend wichtigen Breitbandsegment konnte das Unternehmen überzeugen: Die Kundenzahl stieg um 12% auf 454.000 - ebenfalls über dem Konsens von 416.000. Beides sind Bestwerte für ein Q2. Umsatz- und Gewinnsprung übertreffen Erwartungen Diese Erfolge spiegeln sich auch in der GuV wider: Der Serviceumsatz legte um 6% (AT&T: +3%; Verizon: +2%) auf 17,4 Mrd. US-Dollar zu, der Gewinn je Aktie stieg sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...