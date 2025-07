In der neuen Handelswoche steht der DAX erneut im Spannungsfeld globaler Einflussfaktoren. Während die Berichtssaison an Fahrt gewinnt und neue Unternehmenszahlen liefert, rücken geopolitische Risiken und geldpolitische Entscheidungen in den Fokus. Ein überraschender Zoll-Deal zwischen der EU und den USA sorgt zum Wochenauftakt für frischen Aufwind an den Börsen. Doch die Woche birgt auch Risiken. ...

