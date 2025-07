© Foto: adobe.stock.com

Die Quartalsberichtssaison macht keinen Bogen um den Cannabis-Sektor. Die Quartalsberichte von Canopy, Tilray & Co. sind die sprichwörtliche Wundertüte. Selten beinhalten diese jedoch positive Überraschungen. Aurora Cannabis vor den Zahlen Es ist noch gar nicht so lange her, als Aurora Cannabis die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 (endete per 31. März 2025) veröffentlichte. Daher dürfte dem einen oder anderen noch die Reaktion auf die am 18. Juni veröffentlichten Daten für 2025 in Erinnerung sein. Die Zahlen in Kombination mit einem durchwachsenen Ausblick auf das 1. Quartal des Fiskaljahres 2026 initiierten einen kapitalen Kursrutsch. Nur langsam konnte sich Aurora Cannabis in …