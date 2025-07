Boston/Berlin (ots) -Der globale Online-Marktplatz Temu ist der International Trademark Association, INTA, als Unternehmensmitglied beigetreten und engagiert sich dort im Ausschuss zur Bekämpfung von Produktfälschungen ("Anti Counterfeiting Committee").Die INTA ist ein globaler Verband, dem mehr als 6.700 Organisationen sowie mehr als 37.000 Fachleute und Markeninhaber aus 181 Ländern angehören. Mit dieser Mitgliedschaft intensiviert Temu seine Bemühungen, den Schutz geistiger Eigentumsrechte zu fördern und das Vertrauen in den Onlinehandel durch branchenübergreifende Zusammenarbeit weiter zu stärken."INTA begrüßt es, dass sich Temu an Initiativen zur Bekämpfung von Produktfälschungen beteiligt. Dazu zählen unter anderem der jährliche Workshop zur Fälschungsbekämpfung und das Programm zur Schulung von Abmahnverfahren im Internet der Organisation. Beide Formate dienen dem Austausch bewährter Verfahren und der besseren Vernetzung relevanter Akteure", sagte Alastair Gray, "Director of Anti-Counterfeiting" (Leiter des Bereichs Fälschungsbekämpfung) bei INTA. "Eine konstruktive Zusammenarbeit in diesen Bereichen trägt dazu bei, Rechte am geistigen Eigentum zu sichern, gefälschte Produkte von Plattformen zu entfernen und somit Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen."Im Mai fand in San Diego die INTA-Jahrestagung 2025 statt. Temu nahm dort an einer Gesprächsrunde des Ausschusses zur Bekämpfung von Produktfälschungen teil und moderierte die Diskussionen zwischen Markeninhabern, Online-Plattformen und Regierungsvertretern. Thema waren neue Technologien, bewährte Kooperationsformen sowie Strategien zur Stärkung globaler Maßnahmen gegen Produktfälschungen."Die Mitgliedschaft in der INTA und die Mitwirkung im Anti-Counterfeiting Committee unterstreichen Temus kontinuierliches Engagement für ein vertrauenswürdiges Online-Einkaufserlebnis", erklärte ein Sprecher von Temu. "Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Branchenpartnern und anderen Akteuren und setzen uns gemeinsam für Fortschritte beim Schutz des geistigen Eigentums ein."Temu nimmt auch an den von der INTA organisierten Online-Schulungen teil, darunter dem Zertifizierungsprogramm für Mitteilungs- und Abmahnverfahren bei Online-Plattformen ("Online Platform Notice and Takedown Certification Program"). In diesem Programm werden aktuelle Verfahren und bewährte Praktiken von E-Commerce-Plattformen und sozialen Netzwerken vorgestellt. Ziel dieser Workshops ist es, die Qualität und Genauigkeit von Mitteilungen der Rechteinhaber zu verbessern, um effektivere Abmahnverfahren ("Takedown-Prozesse") und eine bessere Inhalte-Moderation zu ermöglichen.Seit dem Start im Jahr 2022 hat Temu erhebliche Ressourcen in die Durchsetzung von Immaterialgüter-Rechten ("IP") investiert. Dazu gehören eine umfassende Prüfung und Schulung der Händler, ein 24/7 algorithmisches Überwachungssystem in Kombination mit manuellen Kontrollen, ein eigenes Portal zum IP-Schutz samt Markenregister zur Vereinfachung von Löschersuchen sowie ein internes Sondereinsatzteam, das aktuelle Meldungen schnell und präzise bearbeitet.Über TemuTemu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucherinnen und Verbraucher mit Millionen von Herstellern, Marken und Geschäftspartnern zusammenbringt. Das Unternehmen ist in über 90 Märkten weltweit aktiv und hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kundinnen und Kunden hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen anzubieten, um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen.Pressekontakt:Medienkontakt: Temu@wmp-ag.deOriginal-Content von: TEMU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178071/6085126