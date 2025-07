Traton meldete gedämpfte Ergebnisse für Q2 2025. Der Umsatz ging im Jahresvergleich um 2 % auf 11,3 Mrd. EUR zurück, während die Absatzmengen nur geringfügig um 1 % auf 79.996 stiegen, was im Einklang mit der Vorankündigung des Unternehmens steht. Die Volumentrends waren bei den einzelnen Marken uneinheitlich, wobei die meisten den anhaltenden Marktdruck widerspiegeln. Das Adj. EBIT brach im zweiten Quartal um 29% auf EUR 725 Mio. ein, und der Auftragseingang verlangsamte sich gegenüber dem Vorquartal, so dass das Book-to-Bill-Verhältnis im Quartal bei 0,82x lag. Angesichts der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den US-Zöllen und der schwachen Wirtschaftslage in Europa und Brasilien senkte das Management seinen Ausblick für das Jahr 2025 und erwartet nun ein Absatz- und Umsatzwachstum von -10% bis 0% im Jahresvergleich sowie eine EBIT-Marge von 6,0%-7,0%. Selbst das Handelsabkommen zwischen den USA und der EU dürfte unserer Ansicht nach kurzfristig keine Entlastung bringen. Wir reduzieren unsere Schätzungen, um der Herabstufung der Prognosen Rechnung zu tragen, und erwarten weiterhin nur eine allmähliche Erholung in den kommenden Jahren. Daher behalten wir unser SELL-Rating und unser Kursziel von EUR 23,00 bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/traton-se





