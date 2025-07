* Intrigante Staatsschuldenmacher in Aktion* Kleines Einmaleins der Geldentwertung* Verdienen Sie an dieser außergewöhnlichen Aktie

Liebe Leser,



wenn Sie nicht auf der Hut sind, vernichtet die Kombination aus zunehmenden Staatsschulden und einer laxen Geldpolitik ihr Vermögen. Manchmal nur schleichend durch eine relativ geringe Inflation, manchmal jedoch schneller wie nach den völlig verfehlten Corona-Maßnahmen und manchmal sogar rasend schnell in Zeiten der Hyperinflation.



Jetzt wurden sowohl in Deutschland als auch in den USA die Weichen auf eine anhaltende und zunehmende Teuerung gestellt. Ihr Vermögen ist also in großer Gefahr. Lassen Sie sich von den verantwortlichen Politikern nicht täuschen, sondern schützen Sie sich.

