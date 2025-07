Die Zahl der Angestellten in der Metall- und Elektroindustrie (M+E) geht weiter zurück. Allein seit Jahresbeginn sind in diesem Sektor etwa 60.000 Arbeitsplätze gestrichen worden. Das teilte der Arbeitgeberverband Gesamtmetall auf Basis einer Unternehmensumfrage mit. Ende 2024 waren laut Angaben des Verbandes noch 3,9 Millionen Personen in der Branche beschäftigt. Auch in naher Zukunft wird D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...