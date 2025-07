Kunden des Ladeangebots ADAC e-Charge zahlen ab dem 1. August etwas weniger pro Kilowattstunde. Der Preis an den Ladesäulen von Aral Pulse sinkt von 0,57 €/kWh auf 0,55 €/kWh. Bis zum 31. Juli gelten die bekannten Preise von 57 Cent, in Deutschland allerdings nur an den Ladesäulen von ADAC-Partner Aral Pulse. In anderen Ländern ist der Ladedienst BP Pulse des Aral-Mutterkonzerns der Partner, etwa in Frankreich, Spanien, Österreich und den Niederlanden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...