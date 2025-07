Mainz (ots) -Am 6. August 1945 wurde die erste von zwei amerikanischen Atombomben über der japanischen Stadt Hiroshima abgeworfen. Der Bombenangriff auf die Stadt Nagasaki erfolgte drei Tage später. Es war das bislang einzige Mal, dass Atomwaffen in einem militärischen Konflikt eingesetzt wurden - mit verheerenden Folgen für die betroffenen Menschen und Regionen.80 Jahre nach dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima widmet sich das ZDF in Web, App und TV sowie in ZDFinfo und in 3sat dem Thema mit einem vielfältigen Angebot. Einen Überblick gibt die Pressemappe im ZDF-Presseportal.Das ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/80-jahre-atombombenabwurf-auf-hiroshima-und-nagasaki-100) bietet eine Sammlung von Filmen zu "80 Jahre Hiroshima und Nagasaki" an, die noch bis Sonntag, 3. August 2025, 5.00 Uhr erweitert wird. Auch "ZDFheute" (https://www.zdfheute.de/) wird sich dem Thema am 6. Oktober widmen.Aktuelle Berichterstattung und Doku-Nacht im ZDFGanz im Zeichen von 80 Jahren Hiroshima und Nagasaki steht im ZDF-Hauptprogramm der eigentliche Jahrestag. Neben der aktuellen Berichterstattung beginnend im ZDF-Morgenmagazin ab 5.30 Uhr gibt es im ZDF am Mittwoch, 6. Oktober 2025 ab 22.15 Uhr bis zum nächsten Morgen um 5.00 Uhr eine Doku-Nacht rund um die Themen Atombombe und Nukleartechnologie. Den Auftakt macht die Erstausstrahlung des Films "Im Schatten der Bombe - 80 Jahre Hiroshima" von Dirk van den Berg und Pascal Verroust. Der 90-minütige Film blickt in die Vergangenheit der nuklearen Bedrohung - eine Geschichte von Rüstungswettläufen und Abrüstung, Atomkriegsgefahr und Abschreckung. Kaum bekannt sind die zerstörerischen Auswirkungen von mehr als 2000 Nukleartests und die Folgen für die Menschen, die darunter zu leiden hatten. Renommierte Historiker und weitere Experten kommen zu Wort. Unbekannte Opfer und Betroffene des nuklearen Wettrüstens legen ein bewegendes Zeugnis ab.Doku-Strecke in ZDFinfoZDFinfo zeigt am Mittwoch, 6. Oktober 2025, ab 13.15 bis 0.45 Uhr thematisch passende Dokumentationen, darunter ab 20.15 Uhr die dreiteilige Doku von Bertina Henrichs "Oppenheimer und die Bombe". Sie erzählt von Robert Oppenheimer und seinem Team, das in Los Alamos die US-amerikanische Atombombe entwickelt. Sie stehen rund um die Uhr unter Beobachtung: sowohl durch das FBI als auch durch Spione der Sowjetunion.Angebote in 3sat3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD, zeigt bereits am Montag, 4. August 2025, ab 22.25 Uhr, zwei Dokumentationen anlässlich von "80 Jahre Hiroshima und Nagasaki". Nähere Informationen finden Sie im 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/the-gate-ein-leben-lang-im-krieg).KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail an Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/80jahrehiroshima) (nach Login) oder per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100Weitere Informationen- die Pressemappe "80 Jahre Hiroshima und Nagasaki" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/80-jahre-hiroshima-und-nagasaki)Akkreditierten Journalisten steht der Film "Im Schatten der Bombe - 80 Jahre Hiroshima" voraussichtlich ab Dienstag, 29. Juli 2025 im Pressevorführraum zur Ansicht zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6085221