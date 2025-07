Standardisierungsgremium will schnellere und effektivere Transformationsinitiativen vorantreiben

The Open Group, ein herstellerunabhängiges Technologiekonsortium, hat heute die Gründung des Open Digital Transformation Forum (ODXF) bekannt gegeben. Diese neue Initiative wird die digitale Transformation von Unternehmen durch die Entwicklung und Verbreitung pragmatischer, offener Standards in diesem zunehmend wertvollen und herausfordernden Bereich unterstützen.

Durch die Festlegung klarer Richtlinien für Initiativen zur digitalen Transformation und die Förderung der branchenübergreifenden Zusammenarbeit zum Austausch von Erkenntnissen und Best Practices will das ODXF sicherstellen, dass ein größerer Teil der weltweiten Investitionen in die digitale Transformation effektive Renditen und messbar positive Auswirkungen auf kulturelle, personelle und technologische Veränderungen erzielt.

"Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen ist heute mit Initiativen zur digitalen Transformation beschäftigt und gibt weltweit erhebliche Summen dafür aus", kommentierte Rashed Al-Yami, Mitglied des Verwaltungsrats von The Open Group und Manager der Abteilung Digital Platforms Architecture Design bei Aramco. "Durch die Entwicklung offener Standards im Rahmen einer herstellerneutralen Zusammenarbeit kann ODXF die Agenda der digitalen Transformation in Richtung strengerer und erfolgreicherer Praktiken beeinflussen."

Zu den Schwerpunkten von ODXF gehören die Entwicklung standardisierter Rahmenwerke für Initiativen zur digitalen Transformation, die Gewährleistung von Konsistenz und die Erstellung von Referenzarchitekturen, die Unternehmen integrieren können, um ihre eigene digitale Transformation agiler und reaktionsfähiger zu gestalten.

Das Forum wird auch an der Erstellung eines Wissenspools mitwirken, der eine Reihe von Dokumenten enthält, die Anwendern bei der Umsetzung des Standards helfen sollen, und schließlich ein Zertifizierungsprogramm für Praktiker anbieten, mit dem diese nachweisen können, dass sie die besten Ansätze für die digitale Transformation verstehen und anwenden können.

"Digitale Transformation ist kein neuer Begriff, aber das Aufkommen einer Reihe disruptiver Technologien, von KI bis hin zum Quantencomputing, hat es für Unternehmen dringender denn je gemacht, einen klaren Weg zu bewährten Ansätzen für diese Herausforderung zu finden", sagte Steve Nunn, Präsident und CEO von The Open Group. "Dank unserer langjährigen Erfahrung darin, Branchenakteure in einem neutralen, kooperativen Umfeld zusammenzubringen, ist The Open Group gut aufgestellt, um einen Mehrwert in einem der weltweit wichtigsten Investitionsbereiche zu schaffen."

