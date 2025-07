Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Einigung im Zollstreit zwischen den USA und der EU beseitigt eine Quelle der Verunsicherung, so die Analysten der Helaba.Letztlich würden aber belastende Effekte insbesondere im Bereich der Stahl- und Aluminiumproduktion bleiben. Die Marktreaktionen seien am Morgen insgesamt verhalten, wenngleich der DAX-Future im Plus liege. Mit Spannung werde auch die am Mittwoch anstehende FOMC-Entscheidung verfolgt. US-Präsident Trump habe die Notenbank in den letzten Wochen immer wieder für ihre abwartende Haltung scharf kritisiert und Zinssenkungen von mindestens drei Prozentpunkten gefordert. Könne sich die Fed diesem Druck erwehren? ...

