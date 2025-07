EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

Save the Date: 4. Zürcher Investorentag am 24. September 2025



28.07.2025 / 11:00 CET/CEST

Sehr geehrte Damen und Herren, am 24. September 2025 laden wir Sie herzlich zum 4. Zürcher Investorentag in das traditionsreiche Hotel Schweizer Hof Zürich (Bahnhofsplatz 7, CH-8001 Zürich) ein. Freuen Sie sich auf einen intensiven Austausch im Rahmen exklusiver Einzelgespräche mit ausgewählten börsennotierten Unternehmen aus dem Small- und Mid-Cap-Segment. Die One-on-One-Meetings starten ab 9:00 Uhr und dauern jeweils maximal 45 Minuten, um ausreichend Raum für individuelle Fragen und fundierte Gespräche zu bieten.

Ein gemeinsamer Networking-Lunch rundet den Tag ab und bietet die ideale Gelegenheit zum persönlichen Austausch in entspannter Atmosphäre. Diese Unternehmen sind in Zürich vertreten: • CENIT AG (ISIN: DE0005407100)

• DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5)

• INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108)

• Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie ab dem 19. August 2025 auf unserer Website:

https://mkk-konferenz.de/zuercher-investorentag/



Sie möchten mit qualifizierten Investoren in den direkten Dialog treten? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme! Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Unternehmen im Rahmen von Einzelgesprächen vor institutionellen Investoren vorzustellen.

---------------------------------------------------------------------- Kontakt für Rückfragen:

GBC AG - Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann

Halderstraße 27, 86150 Augsburg

+49 821 241133-44 oder -49

konferenz@gbc-ag.de Wir freuen uns darauf, Sie in Zürich willkommen zu heißen!



