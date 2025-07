EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

The Platform Group AG: Übernahme der Bau-Plattform We Connect Work



28.07.2025 / 11:00 CET/CEST

The Platform Group AG: Übernahme der Bau-Plattform We Connect Work Düsseldorf, 28. Juli 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1 , "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, verkündet mit dem heutigen Tage die mehrheitliche Übernahme der We Connect Work GmbH mit Sitz in Bad Ems. We Connect Work wurde im Jahr 2022 als Plattform für das Industrie- und Baugewerbe gegründet und fokussiert sich ausschließlich auf B2B-Kunden (Immobilienunternehmen, Industrieunternehmen, Bauträger, Architekten). Schwerpunkt bilden die Gewerke Elektro, Sanitär, Heizung, Trockenbau sowie Schweißtechnik. Seit der Gründung im Jahr 2022 wurden über die Plattform Aufträge in Deutschland, Österreich und Osteuropa umgesetzt. Mit größeren Immobilien- und Industrieunternehmen bestehen langfristige Rahmenverträge. Ziel der Übernahme durch The Platform Group ist es, die bestehende Plattform weiter auszubauen und ab 2026 um eine B2B-Plattform für Baustoffe sowie Produkte in den Bereichen Sanitär, Heizung, Elektro zu erweitern. Die bestehende Geschäftsführung wird ihre Tätigkeit fortsetzen und als Minderheitsgesellschafter an der Gesellschaft beteiligt sein. Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: "Die Übernahme der We Connect Work ist für uns eine neue Branche, die wir seit längerer Zeit analysiert haben. In der Baubranche sehen wir B2B-Plattformansätze spannend und ertragreich. Unser Ziel ist es, die bestehende We Connect Work auszubauen und ab 2026 um die Produktbereiche Baustoffe, Heizung, Sanitär und Elektro zu erweitern. Bisher gibt es keine B2B-Plattform für diese Produktgruppen, so dass wir ein großes Potential sehen." Dirk Wiedenhues, Geschäftsführer der We Connect Work: "Als erfolgreiche B2B-Plattform im Bau- und Handwerksbereich freuen wir uns, künftig gemeinsam mit TPG die Reichweite auszubauen. Die Erweiterung der Plattform um konkrete Produktgruppen für Heizung, Sanitär und Elektro wird die erste ihrer Art sein. Ein wichtiger Schritt, um so unsere B2B-Dienstleistungen mit Produkten direkt zu verbinden", so Dirk Wiedenhues, Geschäftsführer. The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 18 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert. Kontakt: Investor Relations

