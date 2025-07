Berlin (ots) -Die Hochzeit von Leyla (Lahouar) und Mike Heiter ist das Reality-Highlight des Sommers - und mit BILD sind ihre Fans hautnah dabei! Am Sonntagabend, den 27. Juli 2025, fand im CinemaxX Essen ein exklusives Community-Event statt, zu der zahlreiche Follower über BILDplus eingeladen waren. Gezeigt wurde in Anwesenheit von Leyla und Mike die erste Folge der neuen vierteiligen BILDplus-Dokusoap "Die Heiters: Jetzt wird geheiratet!". Die Serie begleitet das Paar auf dem Weg zur Traumhochzeit und bietet exklusive Einblicke in die Vorbereitungen, die Verlobungsfeier, die Suche nach dem perfekten Outfit und die Junggesellenabschiede. Produziert wird die Dokusoap von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.Die Folgen erscheinen ab dem 31. Juli immer donnerstags ab 20 Uhr exklusiv bei BILDplus- Folge 1: Donnerstag, 31. Juli, ab 20 Uhr- Folge 2: Donnerstag, 7. August, ab 20 Uhr- Folge 3: Donnerstag, 14. August, ab 20 Uhr- Folge 4: Donnerstag, 21. August, ab 20 UhrDas große Hochzeitszeremonie folgt am Samstag, den 30. August, wenn BILD die emotionale Trauung der Heiters live von der Amalfi-Küste überträgt - exklusiv für BILDplus-Abonnenten mit zusätzlichem WeddingPass (5 EUR), der hier erworben werden kann.Leyla und Mike Heiter: "Unsere Reise begann vor den Kameras - und wir möchten sie auch dort weiterführen. Mit BILD haben wir den perfekten Partner gefunden, um unsere Hochzeit authentisch und emotional zu dokumentieren. Es ist toll, dass so viele unserer Fans bei unserem Community-Event in Essen vorab einen exklusiven Einblick in unseren Weg zur Trauung bekommen konnten."Tanja May, BILD-Vize-Chefredakteurin: "Wir freuen uns, die Liebesgeschichte von Leyla und Mike exklusiv mit BILD zu begleiten - mit großen Emotionen und einem Live-Event, das unsere Leserinnen und Leser direkt mitnimmt."Mike Heiter ist bekannt aus mehreren Reality-TV-Shows, darunter "Fame Fighting" und "Das Sommerhaus der Stars". Sein Reality-TV-Debüt feierte er 2017 bei "Love Island". Im Januar 2024 lernte er im RTL-Dschungelcamp seine spätere Verlobte Leyla Lahouar kennen, die die Dschungelkrone nur knapp verfehlte. Zuvor nahm sie bei "Der Bachelor" und "Bachelor in Paradise" teil, war u. a. bei "Let's Dance" zu sehen. Am 5. Juli 2025 haben sich beide standesamtlich das Ja-Wort gegeben.Pressekontakt:Martha ReifersSenior Communications Manager BILD-GruppeAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 151 422 68 422martha.reifers@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/6085271