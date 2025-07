Gülzow (ots) -Wer torffrei gärtnert, trägt zum Klimaschutz bei: aus der Torfnutzung entstehende CO2-Emissionen können so deutlich reduziert werden. Torffreie Blumenerden finden sich mittlerweile überall im Handel. Für den richtigen Einsatz gibt es einige einfache Tipps.Hier setzt die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR), Projektträgerin des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH), an. Unter dem Motto "Jeder Blumentopf zählt!" informiert sie noch bis Oktober auf den beiden diesjährigen Landesgartenschauen zum torffreien Gärtnern. In Baden-Württemberg findet die Landesgartenschau im "Tal X" zwischen Freudenstadt und Baiersbronn statt, in Bayern in Furth im Wald. Besucherinnen und Besucher erhalten Hintergrundinformationen und praxisnahe Hinweise zum richtigen Einsatz torffreier Erden auf diversen Schautafeln auf dem Gelände der Gartenschauen."Viele Menschen möchten ihren Garten oder Balkon möglichst nachhaltig gestalten, sind aber oft unsicher, wie sie auf Torf verzichten können. Genau hier setzen wir mit unserem Informationsangebot an", erklärt FNR-Geschäftsführer Dr. Andreas Schütte. Torffreie Erden sind im Handel inzwischen überall erhältlich - Informationen zum richtigen Einsatz fehlen jedoch oft. Die enthaltenen Torfersatzstoffe stehen dem Torf in nichts nach, erfordern aber kleine Anpassungen beim Gärtnern.Torffreie Erden erfreuen sich erhöhter NachfrageDer Anteil von Torf in Hobbyerden ist von 2021 bis 2024 von rund 50 % auf knapp ein Drittel gesunken. Als Torfersatz kommt vornehmlich Grüngutkompost zum Einsatz. Weitere nachwachsende Alternativen sind Holzfasern, Kokosmark oder Rindenhumus. Bäume müssen für den Torfersatz übrigens nicht gefällt werden, stattdessen verwenden Erdenhersteller die Resthölzer aus Sägewerken, Reststoffe der Kokosproduktion oder Grünabfälle aus Kommunen. Die verschiedenen Torfersatzstoffe bringen unterschiedliche Eigenschaften und Nährstoffe ins Substrat ein. Die individuelle Komposition aus Kompost & Co., Zuschlags- und Nährstoffen geben dem Substrat dann die perfekten Eigenschaften für die jeweilige Anwendung. Aufgrund der steigenden Nachfrage gehören torffreie Erden in den meisten Gartencentern und Baumärkten, aber auch im Einzelhand inzwischen zum standardmäßigen Erdenangebot. Der Aufdruck "torffrei" oder "ohne Torf" ist beim Kauf ein sicherer Hinweis, dass kein Torf enthalten ist. Doch was müssen Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner bei der Verwendung torffreier Erden beachten?Richtig torffrei gärtnern - so geht's!Torffreie Erde speichert Wasser weniger gut als Torf und trocknet oberflächlich schneller aus. Der Bedarf an Wasser sollte daher regelmäßig überprüft werden. In der Regel gilt, dass man etwas öfter und in kleineren Mengen gießen sollte. Vor dem Einpflanzen ist es zudem ratsam, den Wurzelballen gut zu wässern und die Pflanze anschließend kräftig anzugießen. Es empfiehlt sich zudem, den Düngereinsatz auf die Blumenerde abzustimmen. Bei einem hohen Holzfaseranteil in der Erde besteht z. B. ein vermehrter Bedarf an Stickstoff. Wichtige Hinweise zu Nährstoffgehalten und der Zusammensetzung finden Verbraucherinnen und Verbraucher auf der Rückseite des Sackes. Auch das Verkaufspersonal im Handel steht beratend zur Seite. Torffreie Erden sind im Vergleich zu Torf zudem mikrobiell aktiver. Erdensäcke sollten daher möglichst schnell verbraucht sowie trocken und kühl gelagert werden.Mehr Informationen zum richtigen Einsatz torffreier Erden finden Interessierte unter den unten genannten Links.Jeder Blumentopf zählt!Unter dem Motto "Komm ins teamtorffrei! Jeder Blumentopf zählt!" motiviert und informiert die FNR auf den diesjährigen Landesgartenschauen zum Torfverzicht. Unterstützt wird die Initiative vom Modell- und Demonstrationsvorhaben "Hobbygärtnern ohne Torf (HOT)". Vier Partner unter Leitung der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen haben sich das Ziel gesetzt, den Ersatz von Torfprodukten im Hobby-Gartenbau durch torfreduzierte und -freie Substrate auf Basis nachwachsender Rohstoffe zu beschleunigen und zu begleiten. "Vielen Menschen ist die Herkunft und Klimawirkung von Torf nicht bekannt. Die Gartenschauen bieten für uns eine gute Gelegenheit, Verbraucher aufzuklären und für den Umgang mit torffreien Erden zu sensibilisieren", betont Projektleiter Professor Carsten Herbes.Weitere Informationen finden Sie unter: www.torffrei.info/teamtorffreiHintergrund:Die Beteiligung der FNR an den Landesgartenschauen ist Teil der Kommunikationsaktivitäten im Rahmen der Torfminderungsstrategie, die das BMLEH im Zuge des Klimaschutzprogramms 2030 erarbeitet hat. Sie zielt darauf ab, den Einsatz von Torf als Kultursubstrat und Bodenverbesserer so weit wie möglich zu verringern und, wo immer dies machbar ist, ganz auf dessen Einsatz zu verzichten. Die ganzheitliche Strategie richtet sich gleichermaßen an Verbraucher, den Erwerbsgartenbau sowie die öffentliche Hand.Die FNR setzt im Auftrag des BMLEH die Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Torfminderung, aber auch Modell- und Demonstrationsvorhaben zum Torfersatz im Hobby- und Erwerbsgartenbau als Projektträger um. Zudem sind die Entwicklung des bereits etablierten Zertifizierungssystems für Torfersatzstoffe (HORTICERT (https://www.horticert.org/de/)) sowie die Fach- und Verbraucherinformation zur Torfminderung Bestandteil des Maßnahmenpaketes.Weiterführende Links:- Webportal "Torffrei Info" des BMEL: https://www.torffrei.info/- HOT-Schulungsplattform: https://www.torffrei.info/torffrei-schulung-fuer-hobbygaertner/#/- Info-Flyer "Torffrei gärtnern ist Klimaschutz": https://torfersatz.fnr.de/fileadmin/Projekte/2024/torffrei/Torf_Flyer_DIN_Lang.pdfPressekontakt:Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.Maria SpittelTel.: +49 3843 6930-335Mail: m.spittel@fnr.deOriginal-Content von: FNR Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24901/6085289