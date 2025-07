HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU nach Zahlen von 350 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Christian Cohrs attestierte dem Triebwerksbauer in einer am Montag vorliegenden Studie ein starkes zweites Quartal, das die jüngste Anhebung der Ziele rechtfertige. Die Resultate hätten klar über den Erwartungen gelegen. Die positiven Nachrichten rund um MTU seien im Kurs aber schon eingepreist./rob/tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

© 2025 dpa-AFX-Analyser