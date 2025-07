EQS-News: mVISE AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Strategische Unternehmensentscheidung

mVISE konzentriert Anleihen, plant strategische Kapitalmaßnahmen und gibt den Startschuss zur Transformation - Aufsichtsrat bestellt Ralf Thomas für weitere drei Jahre als Vorstand



28.07.2025 / 11:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





mVISE konzentriert Anleihen, plant strategische Kapitalmaßnahmen und gibt den Startschuss zur Transformation Aufsichtsrat bestellt Ralf Thomas für weitere drei Jahre als Vorstand Nach der Ablösung aller Bankverbindlichkeiten im Februar 2025 stehen nun weitere strategische Kapitalmaßnahmen bevor. In einem ersten Schritt wurden verbindliche Vereinbarungen getroffen, die sämtliche Anleihen (WSV 22/26) im Gesamtwert von 3,8 Mio. EUR auf Anleger und Investoren konzentrieren, die der Eigenkapitalseite der mVISE AG nahestehen. "Derzeit befinden sich die Vereinbarungen in der technischen Abwicklung, so dass die Anleihen sich spätestens ab dem 30.08.2025 quasi in einer Hand befinden.", erläutert Ralf Thomas, Vorstand der mVISE AG und führt weiter aus, dass "dies die Gesellschaft in die Lage versetzt, die nächsten Kapitalschritte auf Augenhöhe zu gestalten. Wir beseitigen damit auch den Interessenskonflikt zwischen Fremd- und Eigenkapital." Folgerichtig stehen weitere Kapitalmaßnahmen an. So wird die Gesellschaft auf einer außerordentlichen Hauptversammlung, zu der in den kommenden Tagen eingeladen wird, eine Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 10:1 zur Abstimmung bringen. Dadurch soll es möglich werden, eine faire Barkapitalerhöhung durchführen zu können. Unter Gewährung der Bezugsrechte kann so zunächst allen bestehenden Aktionären die Möglichkeit geboten werden, an einer BarKE auf Kursniveau teilzunehmen. Ralf Thomas ordnet dies wie folgt ein: "Da nicht nur wir die seit Ende 2024 restrukturierte mVISE für deutlich unterbewertet halten, ist das ein sehr attraktives Angebot. Zudem stehen auch neue Investoren bereit, unter diesen attraktiven Bedingungen größere Aktienpakete im Rahmen einer Privatplatzierung zu erwerben." Das Vertrauen der Investoren in die restrukturierte mVISE geht aber noch weiter. So konnte mVISE bereits eine Art Sicherungsebene einziehen und hat Zusagen für eine Prolongation aller Anleihen bereits konditionell endverhandelt. Dabei würde die Laufzeit auf 2030 angepasst, der Strike auf 1,85 EUR bzw. dann 18,50 EUR festgelegt und der Zinssatz weiterhin bei für die mVISE außergewöhnlich attraktiven 4,50% bleiben. "Wenn die BarKE planmäßig genutzt wird, ist eine Prolongation der Anleihen gar nicht erforderlich, aber die mVISE kann durch das abgestimmte Gesamtpaket an Kapitalmaßnahmen mit dieser zusätzlichen Sicherheit bereits jetzt beginnen, die strategische Transformation zu starten." So hat der Aufsichtsrat der mVISE AG in seiner heutigen Sitzung einstimmig Herrn Ralf Thomas für die kommenden drei Jahre (bis zum 31.08.2028) zum Vorstand bestellt. Er leitet das Unternehmen weiterhin als Alleinvorstand. Aufsichtsratsvorsitzende Franziska Oelte: "Der gesamte Aufsichtsrat dankt Herrn Thomas für sein außerordentliches Engagement im Dienste der Gesellschaft und die in der abgelaufenen Amtsperiode geleistete, hervorragende Arbeit. Mit der umfassenden, sehr konsequent und mit strategischem Weitblick durchgeführten Restrukturierung, die mit der Ablösung der Wandelschuldverschreibungen ihren Abschluss findet, hat Herr Thomas die mVISE AG in die Lage versetzt, nun befreit von Altlasten mit voller Kraft in eine erfolgreiche Zukunft zu starten. Wir freuen uns, dass wir weiter auf das hohe Engagement von Herrn Thomas zählen können und sind überzeugt, dass er die entscheidenden Impulse für die strategische Weiterentwicklung setzen wird und das Unternehmen mit ihm bestens für einen nachhaltigen Erfolg aufgestellt ist." "Auf den Abschluss der Restrukturierung Ende 2024 und die strategische Umstrukturierung der Kapitalseite können wir gemeinsam stolz sein. Die vor uns liegende Transformation ist das, auf was wir gemeinsam in den letzten drei Jahren hingearbeitet haben. Es ist Freude, Dankbarkeit und Verantwortung zugleich, dies nun auch gemeinsam umzusetzen.", so Ralf Thomas, Vorstand der mVISE AG. In der mVISE verbinden sich zielorientierte Softwareentwicklung, hohes Verständnis für Geschäftsprozesse und ausgeprägte Restrukturierungskompetenz. Wie auf der letzten Hauptversammlung angekündigt plant die mVISE AG für die nahe Zukunft Zukäufe von Software-Firmen oder Firmen, bei denen Software wesentlicher Teil des Kerngeschäftes ist. Anders als klassische Serial Acquirer wird mVISE dabei vornehmlich auf organisches Ergebniswachstum setzen und dafür die zukünftigen Beteiligungen operativ und aktiv unterstützen und verfolgt damit bewusst einen zentralen Ansatz.

Kontakt:

Ralf Thomas

CEO

mVISE AG

Stadttor 1

40219 Düsseldorf

Telefon: +49 (211) 78 17 80 - 0

Telefax: +49 (211) 78 17 80 - 78

E-Mail: ir@mvise-group.de



28.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com