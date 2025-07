Erfurt (ots) -Die Highlights im Überblick:- Ab 1. August 2025 Neue Folgen: "Campsite"- Ab 8. August 2025 "Max und die wilde 7"- Ab 15. August 2025 Premiere: "Belfort & Lupin - Die Hunde von Versailles"- Ab 15. August 2025 "Invisible Sue - Plötzlich unsichtbar"- Ab 15. August 2025 "Petterson und Findus - Findus zieht um"- Ab 23. August 2025 Staffel 1 und 2: "Theodosia"Neue Folgen: "Campsite" (WDR), ab 1. August 2025Kinder- und Jugendserie | UT | für Grundschulkinder & PreteensAuf dem Campingplatz von Andrines Eltern ist die ganze Clique endlich wieder vereint. Die eingeschworene Gruppe Jugendlicher freut sich auf einen Sommer voller Abenteuer. Doch unerwiderte Liebe, falsche Gerüchte, neue Konkurrenten, unerwünschte Ängste und erkaufte Freundschaften gefährden die schönste Zeit des Jahres.- Wo schauen? Die neuen Folgen der 50-teiligen Serie "Campsite" sind 1. August 2025 auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) verfügbar."Max und die wilde 7" (SWR), ab 8. August 2025Krimifilm | UT | für Grundschulkinder & PreteensDer neunjährige Max zieht gemeinsam mit seiner Mutter auf Burg Geroldseck, die dort eine Stelle als Altenpflegerin antritt. Offenbar treibt ein gewiefter Dieb hier sein Unwesen. Gemeinsam mit drei Altenheimbewohnern setzt Max alles daran, ihn zu fassen.- Wo schauen? Der Krimifilm ist ab 8. August 2025 auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) verfügbar.Premiere: "Belfort & Lupin - Die Hunde von Versailles" (SWR), ab 15. August 2025Animationsserie | für GrundschulkinderIm Schloss Versailles am Hof des Sonnenkönigs Ludwig XIV im 17. Jahrhundert leben Belfort und Lupin: Ein stolzer Hofhund des Königs, der andere ein freiheitsliebender Wolf, der durch die Schlossgärten streift. Gemeinsam stürzen sie sich in aufregende Abenteuer und helfen pelzigen und gefiederten Gefährten.- Wo schauen? Die 26-teilige französische Animationsserie ist ab 15. August 2025 auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) verfügbar."Invisible Sue - Plötzlich unsichtbar" (MDR/KiKA/HR/WDR), ab 15. August 2025Der besondere Kinderfilm | UT & AD | für Grundschulkinder & PreteensSue ist eine Einzelgängerin. Nachdem sie mit einer speziellen Flüssigkeit in Berührung kommt, die ihre Mutter entwickelt hat, kann sie sich plötzlich unsichtbar machen. Als ihre Mutter wird entführt wird, muss Sue zusammen mit ihren Freunden sie befreien und die Entführer zur Strecke bringen.- Wo schauen? Der Jugendfilm aus der Initiative Der Besondere Kinderfilm ist ab 15. August 2025 auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) verfügbar."Petterson und Findus - Findus zieht um" (ZDF), ab 15. August 2025Familienfilm | UT & AD | für GrundschulkinderFindus will kein kleiner Kater mehr sein, sondern sein eigener Herr. Also zieht er in das alte Toilettenhäuschen um. Pettersson ist vom Alleinsein nicht begeistert. Zwar kann Findus nun auf seiner Matratze so laut und lange hüpfen, wie er will, aber langsam merkt auch er, wie sehr ihm sein bester Freund fehlt.- Wo schauen? Der zum Teil animierte Familienfilm ist ab 15. August 2025 auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) verfügbar.Staffel 1 und 2: "Theodosia" (ZDF), ab 23. August 2025Live-Action-Mysteryjugendserie | UT & AD | für Grundschulkinder & PreteensWir schreiben das Jahr 1906. Die schlaue, mutige, 14-jährige Theodosia Throckmorton ist die Tochter zweier Ägyptologen, die im Tal der Könige Ausgrabungen durchführen. Auch die 2. Staffel präsentiert jede Menge spannende Abenteuer rund um die unerschrockene Theodosia.- Wo schauen? Staffel 1 und Staffel 2 der Live-Action-Mysteryjugendserie sind ab 23. August 2025 auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) verfügbar.Tipp für den September: 2025 steht bei KiKA ganz im Zeichen des Jubiläumsjahres von Bernd das Brot. Den Geburtstag der Kultfigur feiert KiKA mit der Premiere der neuen Puppet-Comedy "Besser mit Bernd" (KiKA) ab 5. September 2025 online first im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) und auf kika.de.Mehr Informationen zur neuen Serie und weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de. Mehr Informationen zur neuen Serie und weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de.