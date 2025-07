Nordex hat im zweiten Quartal einen Umsatz von EUR 1,9 Mrd. erzielt, der im Vergleich zum Vorjahr stabil ist und 8,7% über den Konsenserwartungen liegt. Das EBITDA stieg deutlich an und trieb die Marge auf 5,8% (+230 Basispunkte yoy), unterstützt durch ein günstiges Marktumfeld, Skalierungsvorteile, stabile Preise und diszipliniertes Kostenmanagement. Besonders hervorzuheben ist der Free Cashflow, der mit EUR 145,1 Mio. (Q2/2024: EUR 94,0 Mio.) aufgrund der verbesserten Kapitaleffizienz besonders stark war. Der Auftragsbestand stieg auf 14,3 Mrd. EUR, unterstützt durch ein erneut hohes Book-to-Bill-Verhältnis von 1,42x. Trotz des starken Kursanstiegs in diesem Jahr deuten die solide Marktposition von Nordex, die robuste Marktdynamik in Europa und die anhaltenden finanziellen Verbesserungen auf ein erhebliches Kurspotenzial hin. Wir erhöhen unser Kursziel auf EUR 26,00 (von EUR 22,00) und behalten unser BUY-Rating bei. Am 1. Oktober wird mwb research einen Online-Roundtable mit Nordex veranstalten - melden Sie sich hier an: https://research-hub.de/events/registration/2025-10-01-14-00/NDX1-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se





