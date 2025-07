DAX startet freundlich - Samsung und Bayer im Fokus

Ein freundlicher Wochenauftakt an den Börsen: Der DAX zeigt sich zum Handelsstart gut gelaunt, getragen von positiven Impulsen aus den USA. Anders das Bild in Asien: Der Nikkei-Index in Tokio rutschte ins Minus. Die Anleger in Europa blicken derweil mit vorsichtigem Optimismus auf die neue Woche, in der geopolitische Entspannung und Unternehmensnachrichten die Richtung vorgeben.

Makroökonomischer Überblick:

Ein zentrales Thema an diesem Montag ist die Einigung im transatlantischen Zollstreit: Die EU und die USA haben sich auf eine Grundsatzvereinbarung verständigt, die den monatelangen Konflikt deutlich entschärfen dürfte. Künftig sollen die meisten europäischen Exporte in die Vereinigten Staaten - darunter Autos, Halbleiter und Pharmaprodukte - mit einem einheitlichen Zollsatz von 15 Prozent belegt werden. Die Strafzölle auf Stahl und Aluminium bleiben zwar bestehen, doch die Einigung sendet ein wichtiges Signal für die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen und sorgt für Erleichterung an den Märkten.

Aktien im Fokus:

Im internationalen Handel sorgt vor allem Samsung Electronics für Gesprächsstoff. Die Aktie des südkoreanischen Technologiekonzerns zeigt sich vorbörslich deutlich fester. Hintergrund ist ein milliardenschwerer Auftrag des US-Elektroautobauers Tesla: Samsung wird den neuen AI6-Chip für Teslas künftige Fahrzeuggeneration fertigen. Das Volumen des Deals beläuft sich auf rund 16,5 Milliarden US-Dollar - ein strategischer Coup für Samsung, das zuletzt in der Chipfertigung unter Druck geraten war. Die Produktion soll ab 2026 im neuen Werk im texanischen Taylor anlaufen.

Auch Bayer steht im Fokus der Anleger. Die Aktie des Leverkusener Konzerns zeigt sich vorbörslich stabil, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA den Prüfzeitraum für das Menopausen-Medikament Elinzanetant verlängert hat. Zwar verzögert sich damit eine mögliche Zulassung in den USA um bis zu 90 Tage, doch die Behörde äußerte keine grundsätzlichen Bedenken. In Großbritannien ist das Mittel bereits unter dem Namen Lynkuet zugelassen. Die Nachricht wird von Investoren offenbar als temporäres Hindernis gewertet - zumal Pharmawerte nach der Zoll-Einigung generell gefragt sind.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Optionsscheine

Faktor-Optionsscheine

