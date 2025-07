Münster (ots) -Millionengewinn in Ostwestfalen: Ein Lottospieler aus dem Kreis Paderborn traf bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 am Samstag (26. Juli) den zweiten Gewinnrang und wird zum Millionär.Die Zahlen zum Lotto-Glück lauteten am vergangenen Samstag (26. Juli) 6, 7, 17, 28, 37 und 42. Für einen Jackpot-Treffer fehlte einem Spielteilnehmer aus Ostwestfalen allerdings die passende Superzahl 7. Dennoch wird der anonyme WestLotto-Kunde mit seinem im Kreis Paderborn abgegebenen Tippschein für LOTTO 6aus49 zum Millionär. Seine Gewinnsumme im zweiten Rang beträgt genau 1.023.296,50 Euro.Normalschein läuft weiterDer Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen nimmt mit seinem Lottoschein noch bis zum 2. August an den Ziehungen teil und kann somit noch auf weitere Treffer hoffen.Drei weitere HochgewinnerEin glückliches Händchen hatten noch drei weitere Tipper aus NRW: Sie trafen den obersten Rang bei der Zusatzlotterie SUPER 6 und erhalten nun jeweils 100.000 Euro. Sie stammen aus den Kreisen Recklinghausen und Lippe sowie aus dem Märkischen Kreis.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6085342