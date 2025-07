Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der letzten Woche haben namhafte Stimmungsindikatoren (PMI, ifo) die Erwartungen einer konjunkturellen Erholung bestätigt, letztlich aber keine tiefen Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen, so die Analysten der Helaba.Die EZB-Ratssitzung habe indes für gedämpfte Zinssenkungsfantasien gesorgt, sodass eine Reduzierung der Leitzinsen bis zum Jahresende nur noch zu etwa 60 % eingepreist werde. Das Ende des Zollkonfliktes zwischen den USA und der EU sorge teilweise für Erleichterung. So stehe der DAX-Future klar im Plus, die anderen Marktsegmente zeigten sich am frühen Morgen aber wenig bewegt. Sorgen gebe es weiterhin bezüglich der Unabhängigkeit der US-Notenbank. Die US-Administration fordere fast täglich deutlich niedrigere Leitzinsen und US-Präsident Trump habe der Fed letzten Donnerstag einen Besuch abgestattet, was im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden FOMC-Entscheidung einen faden Beigeschmack habe. Dennoch zeichne sich eine abwartende Haltung der Währungshüter ab und marktseitig werde einer Zinssenkung eine nur sehr geringe Wahrscheinlichkeit beigemessen. ...

