FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Medienberichterstattung habe sich zuletzt auf die Senkung der Konzernprognose aufgrund der Zölle fokussiert, schrieb Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Die sei am vergangenen Freitag jedoch davon verschleiert worden, dass der Autobauer im Kernsegment sehr solide zugrunde liegende Ergebnisse meldete. Dies untermauere seine Ansicht, dass sich bei den Wolfsburgern vieles in die richtige Richtung bewege. Die Aktie bleibe sein "Top Pick" in der Autobranche./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2025 / 04:48 / GMT

DE0007664039