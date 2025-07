Smart Contracts die dazulernen: Wie Anleger von Blockchain und Künstlicher Intelligenz profitieren können

Anzeige / Werbung

Im Jahr 2025 werden Smart Contracts tatsächlich "smart" - es handelt sich nicht mehr nur um automatisierte Skripte, sondern um adaptive Programme, die Künstliche Intelligenz (KI) nutzen, um fundiertere Entscheidungen...

...zu treffen. Diese neue Generation von Verträgen ist in der Lage, Daten zu analysieren, sich an Ereignisse in Echtzeit anzupassen und sich im Laufe der Zeit selbst zu verbessern.

Möglich wird dies durch eine Technologie namens Oracles. Dabei handelt es sich vereinfacht dargestellt um Werkzeuge, die es Blockchain-Programmen ermöglichen, auf Informationen aus der realen Welt zuzugreifen - etwa auf Finanzmarktdaten, Wetterberichte oder volkswirtschaftliche Kennzahlen, die der Blockchain ansonsten nicht direkt zur Verfügung stehen. Einer der führenden Anbieter in diesem Bereich ist Chainlink, das verifizierte externe Daten in Blockchain-Systeme einspeist. In Kombination mit KI wird es so möglich, dass Smart Contracts Entscheidungen auf Grundlage aktueller Echtzeitdaten treffen - etwa automatisch Zinsen anpassen, Risiken steuern oder auf Marktveränderungen reagieren.

Für Privatanleger bedeutet das: Zugang zu intelligenteren, reaktionsfähigeren und potenziell ertragreicheren Blockchain-Anwendungen - angetrieben durch KI.

DeFAI: Autonome Finanzsysteme

Das dezentrale Finanzwesen (DeFi) wird derzeit grundlegend durch den Einsatz von KI verändert - ein Trend, den einige bereits als DeFAI bezeichnen: eine dezentral organisierte, KI-gestützte Finanzarchitektur. Solche Systeme können Portfolios automatisiert verwalten und Risiken besser steuern, erfordern derzeit jedoch noch menschliches Eingreifen, um Zielvorgaben festzulegen, Strategien zu überwachen und bei Bedarf einzugreifen. Für Privatanleger bedeutet das: Zugang zu intelligenteren, reaktionsfähigeren Anwendungen angetrieben durch KI.

Investierbare Token in diesem Bereich sind beispielsweise:

- LINK (Chainlink): Stellt über Oracles die Datenfeeds bereit, mit denen reale Informationen in Blockchain-basierte Smart Contracts eingespeist werden.

- FET (Fetch.ai): Konzentriert sich auf KI-gesteuerte Agenten, die Entscheidungsprozesse im Finanzwesen, in der Logistik und in anderen Bereichen automatisieren.

- Griffain: Entwickelt eine dezentrale Infrastruktur für KI-Modelle, die über Blockchain-Anreize gemeinschaftlich trainiert und genutzt werden können.

- ChainGPT: Bietet spezialisierte KI-Tools für den Blockchain- und Krypto-Sektor, darunter Smart-Contract-Generatoren, Marktdatenanalysen und NFT-Management.

KI und Blockchain in Lieferketten

Lieferketten werden zunehmend durch den Einsatz von Smart Contracts modernisiert, welche mit KI-Modellen und Sensoren kommunizieren. Diese Verträge können automatisch und in Echtzeit Lieferwege umleiten, Zahlungen anpassen oder Partner über Verzögerungen informieren.

Sollte beispielsweise ein Sturm ein Frachtschiff verzögern, passt der Smart Contract die Lieferbedingungen selbstständig und ohne menschliches Zutun an. Ebenso können KI-Agenten bei drohendem Materialengpass in einer Fabrik eigenständig Nachschub bestellen. Solche sich selbst regulierenden Logistiksysteme werden bereits von Unternehmen wie Fetch.ai und Bosch in der Praxis getestet.

Für Anleger eröffnet sich hier ein neues Feld: Unternehmenslösungen an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und Blockchain, die reale Effizienzprobleme adressieren. Relevante Token in diesem Zusammenhang sind etwa FET (Fetch.ai) und OCEAN (Ocean Protocol).

Intelligentere und schnellere Versicherungen

Auch im Versicherungswesen kommen KI-gestützte Smart Contracts zum Einsatz, insbesondere in einer neuen Form von Versicherungen, die automatisch auszahlen, sobald bestimmte Ereignisse eintreten: etwa ein Sturm, Ernteausfall oder Flugverspätung. Ein klassischer Schadensantrag wird dabei nicht mehr benötigt.

Charakteristisch für solche KI-Systeme ist die Nutzung von Satelliten- oder Wetterdaten zur sofortigen Ereignisverifikation, die automatisierte Auszahlung an Versicherte - ganz ohne Papierkram oder Wartezeiten - sowie die dynamische Anpassung von Prämien anhand aktueller Risikodaten in Echtzeit.

Diese Technologie ist bereits bei Plattformen wie CatX, Swiss Re und Aon im Einsatz und ermöglicht sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen einen schnelleren und intelligenteren Versicherungsschutz.

Für Anleger bieten sich neue Chancen, an innovativen Versicherungsmodellen mit globaler Reichweite und schlanken Kostenstrukturen zu partizipieren - angetrieben durch Automatisierung und smarte Technologien. Relevante Projekte in diesem Segment sind InsurAce und Nexus Mutual.

Warum das für Anleger wichtig ist

Die Kombination aus Künstlicher Intelligenz und Blockchain ist längst keine Theorie mehr. Sie verändert bereits grundlegend, wie Geld, Güter und Informationen über Systeme hinwegbewegt werden. Für Anleger bedeutet das konkret:

? Zugang zu intelligenten DeFi-Plattformen, die sich eigenständig an Marktveränderungen anpassen,

? Beteiligung an der Automatisierung globaler Logistik- und Lieferkettenprozesse,

? Investitionen in Versicherungsmodelle, die automatisch auszahlen und Bürokratie überflüssig machen.

Dies sind nur einige ausgewählte Anwendungsfälle - zahlreiche weitere spannende Use Cases entstehen fortlaufend.

Wer gezielt auf Token setzt, die diese Technologien ermöglichen, positioniert sich an der Schnittstelle zweier der einflussreichsten Technologietrends unserer Zeit: Künstliche Intelligenz und Dezentralisierung.

Autor: Hatem Elsayed - COO Advanced Blockchain AG

