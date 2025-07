Mainz (ots) -ZDFinfo ÄnderungsmitteilungWoche 35/25Samstag, 23.08.Bitte Programmänderung beachten:"Wer ist Jeff Bezos?" um 7.00 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen)Montag, 25.08.Bitte Programmänderungen beachten:7.00 Wer ist Jeff Bezos?Deutschland 2024"Verbotene Liebe - Queere Opfer der NS-Diktatur" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen)Mittwoch, 27.08.Bitte Programmänderung beachten:7.00 The Day the Rock Star DiedMichael JacksonGroßbritannien 2019"ZDF.reportage: Ramsch und Rares - Schatzsuche auf dem Flohmarkt" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 29.08.Bitte Programmänderung beachten:9.00 Die SpurBordell in der FerienwohnungWie Airbnb & Co. für Sexarbeit missbraucht werdenDeutschland 2025"Die Abercrombie-Story - Sex, Lügen, Missbrauch" entfällt(weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6085409