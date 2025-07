The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1) hat heute den Schritt in eine lukrative Nische vollzogen und die We Connect Work GmbH mit Sitz in Bad Ems übernommen. Die 2022 gegründete Plattform, die sich auf Elektro-, Sanitär-, Heiz- und Trockenbau sowie Schweißtechnik fokussiert, bedient anspruchsvolle B2B-Kunden aus Industrie, Immobilien und dem Baugewerbe in Deutschland, Österreich und Osteuropa. Synergieeffekte und strategische Expansion Mit dem frischen Mehrheitsanteil will TPG die bestehende Infrastruktur von We Connect Work nicht nur konsolidieren, sondern ab 2026 um einen integrierten Marktplatz ...

