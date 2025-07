© Foto: Bernd Feil - Pressefoto M.i.S., Mindelheim

Der Elektroauto-Markt zieht weltweit wieder an, doch Europas Hersteller geraten unter Druck zwischen China-Frust, Strategiechaos und Rohstoffalarm.Der weltweite Elektroautomarkt nimmt wieder deutlich an Fahrt auf. Im ersten Halbjahr 2025 wurden laut einer neuen Analyse der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC über 5,9 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) neu zugelassen - ein Plus von 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2024 lag das Wachstum bei lediglich 14 Prozent. Die Dynamik verleiht den Börsenkursen einzelner Hersteller Auftrieb - allen voran Tesla. Tesla-Aktie legt zu - BYD und VW im Minus An der Börse reagiert der Markt differenziert …