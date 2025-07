Ethereum durchbricht 3.900 Dollar: Neue Rallye am Kryptomarkt

Der Kryptomarkt befindet sich in einer aufregenden Phase. Während Bitcoin bei 119.000 Dollar nur 3 % unter seinem Allzeithoch notiert, sorgt vor allem Ethereum für Aufsehen. Die lang ersehnte Rallye hat Fahrt aufgenommen und der ETH-Kurs hat heute erstmals seit Monaten die 3.900 Dollar Marke überschritten. Für Anleger könnte sich aktuell die letzte Gelegenheit bieten, Ethereum unter dem Allzeithoch von 4.891 Dollar zu erwerben.

Ethereum startet durch nach monatelanger Schwäche

Ethereum gehörte im vergangenen Jahr zu den größten Enttäuschungen am Kryptomarkt. Nach der Einführung der Spot Ethereum ETFs in den USA vor etwas mehr als einem Jahr erhofften sich viele einen ähnlich steilen Kursanstieg wie bei Bitcoin nach der ETF-Markteinführung. Die institutionelle Nachfrage blieb jedoch lange überschaubar.

Der ETH-Kurs brach nach der Markteinführung der börsengehandelten Fonds massiv ein und erreichte im April bei 1.400 Dollar seinen Tiefpunkt. Seitdem vollzieht Ethereum eine beeindruckende Rallye, die hauptsächlich auf institutionelle Investoren zurückzuführen ist, die verstärkt in die ETFs investieren. Gleichzeitig setzen immer mehr Unternehmen auf den direkten Aufbau von Ethereum-Reserven, wobei SharpLink und BitMine als führende Akteure am Markt agieren.

Charttechnische Analyse deutet auf Allzeithoch hin

Aus fundamentaler Sicht könnte die Nachrichtenlage rund um Ethereum nicht besser sein. Auch charttechnisch gibt es kaum noch Hindernisse für ein neues Allzeithoch. Im Bereich zwischen 4.000 und 4.100 Dollar hat sich eine massive Widerstandszone gebildet, an der die Bullen beim ersten Anlauf möglicherweise abgewiesen werden könnten.

Wird diese Widerstandszone überwunden, dürfte sich hier eine starke Unterstützung bilden, wodurch Ethereum nicht mehr so schnell unter die 4.000 Dollar Marke fallen würde. Anschließend könnten die Bullen nur noch am Widerstand bei 4.367 Dollar gestoppt werden, der bereits 2021 für einen steilen Kursrückgang sorgte. Diese Zone ist jedoch deutlich leichter zu überwinden als die 4.100 Dollar Marke.

Bitcoin Hyper: Presale nähert sich 5,5 Millionen Dollar

Während Ethereum nicht zu stoppen ist, suchen viele Anleger nach einem Altcoin mit niedrigerer Bewertung, der sein Wert vervielfachen könnte. Analysten sehen Bitcoin Hyper als vielversprechenden Kandidaten, da Anleger noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein. Der HYPER-Token ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich.

Die Nachfrage ist innerhalb kürzester Zeit explodiert, und Anleger haben Token im Wert von über 5,4 Millionen Dollar gekauft. Bitcoin Hyper bringt eine Layer-2-Lösung auf den Markt, die auf Solana basiert und Bitcoin DeFi-fähig machen soll. Wer seine Coins auf die neue Layer 2 überträgt, soll von allen Vorteilen des Solana-Ökosystems profitieren, inklusive schneller und günstiger Transaktionen sowie DeFi-Anwendungen wie Lending oder Staking-Renditen auf Bitcoin. Die Tatsache, dass Bitcoin durch Bitcoin Hyper auch Renditen in Form von Zinsen abwerfen könnte, könnte den gesamten Kryptomarkt verändern und macht HYPER zu einem der vielversprechendsten Altcoins des Jahres.

