Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (HGB, nicht testiert)



28.07.2025 / 13:48 CET/CEST

Sindelfingen, den 28. Juli 2025



Corporate News



Veröffentlichung der Geschäftszahlen für

das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (HGB, nicht testiert)



Die SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft weist nach sechs Monaten einen Verlust aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zum 30.06.2025 in Höhe von ca. EUR 0,1 Mio. (Vorjahresperiode - ca. EUR 0,1 Mio.) aus.



Die Umsatzerlöse der Gesellschaft erreichten zum 30.06.2025 ca. EUR 0,4 Mio. nach ca. EUR 0,2 Mio.

in der Vorjahresperiode. Darin enthalten ist ein Erlös in Höhe ca. EUR 0,2 Mio. aus dem Verkauf eines Restanten.



Die Erträge aus Zinsen und Dividenden lagen nach sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres bei ca. TEUR 35 (Vorjahresperiode ca. TEUR 69) Die Zinsaufwendungen lagen mit ca. TEUR 62 höher als in der Vorjahresperiode (ca. TEUR 39) aufgrund weiterer Investitionen.



Die Bilanzsumme beträgt ca. EUR 20,5 Mio. nach ca. EUR 17,8 Mio. im Vorjahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Banken belaufen sich auf ca. EUR 4,0 Mio. gegenüber ca. EUR 1,2 Mio. im Vorjahr. Das Eigenkapital befindet sich somit auf einem weiterhin außergewöhnlich hohen Niveau von 75 %.



Im obigen Ergebnis enthalten ist eine weitere einmalige Dotierung der Rückstellungen in Höhe von ca. EUR 0,1 Mio. im Zusammenhang mit der Beendigung des Spruchstellenverfahrens hinsichtlich des Ergebnis-Abführungs-Vertrages mit der Tochtergesellschaft SM Capital Aktiengesellschaft, welches durch einen Vergleich vor dem Landgericht Stuttgart beendet wurde. Des Weiteren ist im Ergebnis eine einmalige weitgehende Wertminderung einer unnotierten Beteiligung in Höhe von ca. EUR 0,1 Mio. enthalten.



Der Anstieg der Bilanzsumme um ca. 15% auf ca. EUR 20,5 Mio. liegt zum einen im Erwerb eines zu einem Mehrfamilienhaus umzubauenden ehemaligen Hochbunkers in Stuttgart. Zum anderen hat die Gesellschaft ein vermietetes Gewerbeobjekt in Fellbach mit einem Aktivansatz von ca. EUR 3,4 Mio. mit Besitzübergang zum 1. Juni 2025 erworben. Gleichzeitig konnte ein nicht mehr benötigtes Darlehen über ca. EUR 1,2 Mio. getilgt werden.

Diese Maßnahmen werden die operative Ertragskraft bereits heute stärken.



Hinsichtlich der gehaltenen Beteiligungen und einer weiteren Realisierung von stillen Reserven gibt es keine neuen Erkenntnisse. Von den zurückgekauften eigenen Aktien wurden zwischenzeitlich 50.000 Stück zum Einzug angemeldet.



In der Hauptversammlung am 04. August 2025 soll eine Dividende in Höhe von EUR 0,26 beschlossen werden.



SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

Der Vorstand



Informationen über die SM Wirtschaftsberatungs AG erhalten Sie auch über unseren Newsletter, zu dessen Verteiler Sie sich auf der Website der Gesellschaft unter https://www.smw-ag.de/investor-relations/newsverteiler/ anmelden können.



Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.



Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Martin Schmitt, Vorstand

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Tel.: 07031-4690960

info@smw-ag.de



Impressum

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.smw-ag.de, info@smw-ag.de

Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60

HRB- Nr. 244984 AG Stuttgart,

Steuer- ID: DE211264389, Finanzamt Böblingen

Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Steve Möhler,

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss





