Die Einigung im Zollstreit zwischen der EU und den USA beflügelt den DAX heute. In der Vorbörse wurden Kurse zwischen 24.480 und 24.550 Punkten gestellt. Die Reaktion ist zwar moderat positiv aber nicht euphorisch. Auffällig ist die kritische Kommentierung in der hiesigen Medienlandschaft. In vielen Publikationen wird die Verschlechterung gegenüber den bisherigen Bedingungen in den Fokus gestellt oder der Nachteil gegenüber den Bedingungen der Briten betont. Positiv wird allendhalben die Klarheit kommentiert, mit der man kalkulieren kann. Der DAX macht daraus zur Eröffnung ein Plus von 200 Punkten und startet mit 24.420 Zählern in den Parketthandel. Im Laufe der ersten halben Handelsstunde bröckelten die Kurse etwas ab.Zum Wochenstart nehmen die USA die nächsten Handelsgespräche mit China auf. Auch bei diesen bilateralen Verhandlungen zeichnet sich ein Kompromiss ab. Trump wird seine Maximalforderungen schon deshalb kaum durchsetzen können, weil die USA auf chinesische Lieferungen seltener Erden angewiesen sind. Insgesamt zeigen die Aktienmärkte weiterhin eine bemerkenswerte Resilienz.