Mehrjähriger Auftrag baut auf jahrzehntelanger Partnerschaft zwischen LTTS und Kunde auf

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS) ein weltweit führender Anbieter von Engineering- und Technologiedienstleistungen, gab heute einen wichtigen Meilenstein in seinem Technologiesegment bekannt: den Abschluss eines mehrjährigen Vertrags im Wert von rund 60 Millionen US-Dollar mit einem führenden US-amerikanischen Anbieter von drahtlosen Telekommunikationsdiensten. Im Rahmen dieser strategischen Zusammenarbeit wird LTTS fortschrittliche Lösungen für die Entwicklung von Netzwerksoftware und Anwendungsengineering liefern.

Im Rahmen der Vereinbarung wird LTTS wichtige Engineering-Dienstleistungen erbringen, darunter die Integration von Forschungs- und Entwicklungslabors, die Entwicklung neuer Produkte und Funktionstests für die Netzwerksoftware-Automatisierungsplattformen des Kunden. Darüber hinaus wird LTTS ein Lieferzentrum in den Vereinigten Staaten einrichten, um die Projektabwicklung weiter zu unterstützen und zu verbessern. Die Zusammenarbeit wird die Kompetenzen von LTTS in den Bereichen Smart World Connectivity und Netzwerke der nächsten Generation nutzen, um bahnbrechende Innovationen für den Kunden voranzutreiben.

Dieser Vertrag unterstreicht die Stärke der jahrzehntelangen Partnerschaft zwischen LTTS und dem Kunden, die auf konsequenter Zusammenarbeit und Innovation basiert. Die proaktiven Investitionen von LTTS in hochmoderne Labore, maßgeschneiderte Lösungen und Nearshore-Zentren waren ausschlaggebend für den Abschluss des Vertrags und spiegeln das unerschütterliche Engagement des Unternehmens wider, wertorientierte Engineering-Kompetenz zu liefern.

LTTS plant außerdem, sein Serviceangebot für den Kunden durch die Integration von KI-gestützten Testautomatisierungsplattformen zu erweitern, um die Entwicklung neuer Produkte zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern.

Amit Chadha, CEO und Geschäftsführer von L&T Technology Services, kommentierte die Entwicklung wie folgt: "Diese neue Vereinbarung in unserem Tech-Segment mit einem so renommierten Telekommunikationsunternehmen stärkt unsere langjährige Beziehung und unsere gemeinsame Vision in den Bereichen Kommunikation der nächsten Generation, Netzwerkautomatisierung und KI. Durch den Einsatz unserer Smart World-Konnektivitätslösungen in Verbindung mit unserer umfassenden Expertise in der Einführung von 5G in Unternehmen und bei Telekommunikationsinnovationen sind wir stolz darauf, zur Erreichung der strategischen Ziele des Kunden beitragen zu können."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Ingenieur- und Technologiedienstleistungen. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Instandhaltungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse.

Zielstrebig. Agil. Innovativ. So treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Zu unserem Kundenstamm zählen 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transport, Telekommunikation und Hightech sowie der Prozessindustrie. Wir haben unseren Hauptsitz in Indien und beschäftigen zum 30. Juni 2025 über 23.600 Mitarbeiter in 23 globalen Designzentren, 30 globalen Vertriebsniederlassungen und 105 Innovationslabors.

Weitere Informationen über L&T Technology Services finden Sie unter www.LTTS.com.

