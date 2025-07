Da dachte der Kapitalmarktanleger doch, dass die Nordex-Aktie (A0D655) von einer Beteiligung der "Grünen" an der Bundesregierung profitieren sollte. Doch dem war gar nicht so. Denn in den vergangenen Jahren neigte die Aktie des Windkraftherstellers eher zur Schwäche oder maximal zur Seite. Erst seit dem absehbaren Regierungswechsel, der nach den Wahlen Ende Februar schnell erkennbar war, geht es mit dem Papier nach oben. An diesem Montag setzte sich die Kursrallye fort, da der Technologiekonzern gute Daten für das zweite Quartal präsentierte.

Quelle

...

Den vollständigen Artikel lesen ...