© Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-Bildfunk

Rheinmetall baut in Rumänien ein Produktionsnetz für den Schützenpanzer Lynx und Munition auf. Mit lokalen Partnern und einem neuen Excellence Center will der Konzern Rumäniens Verteidigungsindustrie nachhaltig stärken. Rheinmetall treibt seine Präsenz in Osteuropa voran und hat in Rumänien ein umfassendes Produktionsnetzwerk gegründet. Nach Unternehmensangaben sollen damit insbesondere die Fertigung des Schützenpanzers Lynx sowie die Herstellung von Munition und Pulver vor Ort erfolgen. Ein konkretes Investitionsvolumen nannte der Düsseldorfer Konzern nicht. Das Netzwerk umfasst sowohl eigene Gesellschaften wie Rheinmetall Automecanica als auch neue Partnerschaften mit rumänischen …