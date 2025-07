Eine volatile Marktlage schlägt sich auch im Immobilienmarkt nieder - vor allem, wenn dabei auch noch eine Zinswende mitmischt. Der Jungmakler Martin Berg von den FinanzStartern konzentriert sich in seiner Beratung auch auf Immobilieninvestments. Interview mit Martin Berg, Geschäftsführer von Martin Berg Finance und Investmentspezialist bei FinanzstarterHi, Martin, welche Entwicklungen siehst du aktuell bei der Anlage in Immobilien? Was wird bei euch nachgefragt? Die zunehmende Finanzierbarkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...