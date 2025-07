- Strategische Positionierung gestärkt, da das neue Zollumfeld das Potenzial von Kasiya als weltweit größter und kostengünstigster nicht-chinesischer-Grafitproduzent mit branchenführenden zusätzlichen Produktionskosten von 241 US$ pro Tonne unterstreicht

- Marktdynamik beeinflusst durch neue Antidumpingzölle des US-Handelsministeriums in Höhe von 93,5 % auf chinesische Graphitimporte

- Kasiya bietet Möglichkeiten zur Diversifizierung der Lieferkette, da Batteriehersteller angesichts der effektiven Zölle von 160 % auf Graphit aus China nach Alternativen suchen

- Neueste Tests zur Beschichtungsoptimierung erzielen erfolgreiche CSPG-Produktionseigenschaften mit überlegenen Leistungskennzahlen, die die Abnahmeverhandlungen vorantreiben

28. Juli 2025 / IRW-Press / Sovereign Metals Limited (ASX:SVM; AIM:SVML; OTCQX: SVMLF) (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass in einer Zeit beispielloser Turbulenzen auf den globalen Graphitmärkten, in der neue US-Zölle die Dynamik der Lieferkette grundlegend verändern, die jüngsten Testarbeiten mit Graphit aus dem Kasiya-Rutil-Graphit-Projekt (Kasiya oder das Projekt) des Unternehmens in Malawi äußerst erfolgreiche Ergebnisse geliefert haben. Die Testarbeiten konzentrierten sich auf die Optimierung des Beschichtungsprozesses für die Umwandlung von aus Kasiya gewonnenem sphärischem gereinigtem Graphit (SPG) in beschichtetes sphärisches gereinigtes Graphit (CSPG) unter Beibehaltung der erstklassigen Eigenschaften. Die Ergebnisse werden die laufenden Abnahmegespräche mit Anodenherstellern unterstützen. Sovereign entwickelt Kasiya zu einem der potenziell weltweit größten und kostengünstigsten Produzenten von Naturgraphit außerhalb Chinas.

Abbildung 1: Kostenkurve der Naturflockengraphitindustrie für Projekte in der Vor-Machbarkeitsphase oder später

(Quellen: siehe Anhang 1)

Strategische Marktchance

Die globale Graphit-Lieferkette befindet sich nach der Ankündigung des US-Handelsministeriums vom 17. Juli 2025, vorläufige Antidumpingzölle in Höhe von 93,5 % auf chinesische Graphitimporte zu erheben, in einer grundlegenden Neuordnung. Zusammen mit den bestehenden Zöllen entsteht dadurch eine effektive Handelsbarriere von 160 % für chinesischen Graphit, was die Wirtschaftlichkeit für Batteriehersteller, die sichere und kostengünstige Lieferketten suchen, grundlegend verändert. China kontrolliert derzeit etwa 75 % der weltweiten Graphitproduktion und 97 % der Anodenmaterialverarbeitung, was zu kritischen Schwachstellen in der Lieferkette führt, mit denen sich die großen Batteriehersteller derzeit aktiv befassen.

Tesla, Inc. (Tesla) und Panasonic gehörten zu den Unternehmen, die sich gegen die neuen US-Zölle aussprachen. In seiner Stellungnahme an die US-Regierung erklärte Tesla, dass die US-Graphithersteller noch nicht die "technische Fähigkeit zur Produktion kommerzieller Mengen" von Graphit in der von Tesla und anderen Batteriezellenherstellern geforderten Qualität und Reinheit nachgewiesen hätten.

Nach seiner Erschließung hat Kasiya das Potenzial, der weltweit größte und kostengünstigste Produzent von natürlichem Flockengraphit zu werden und Batterieherstellern eine strategische Alternative zu chinesischen Lieferketten für Anodenmaterial zu bieten. Die jüngsten erfolgreichen Beschichtungstests sind ein weiterer Beweis für die zunehmende strategische Bedeutung von Kasiya.

Neueste Testarbeiten bestätigen die Weltklasse-Qualität von Kasiya-Graphit für Anodenhersteller

Optimierungstests, die von Prographite GmbH (Prographite) durchgeführt wurden, haben erneut die außergewöhnlichen Eigenschaften von Kasiya-Graphit für die CSPG-Produktion unter Beweis gestellt. Im Rahmen des Optimierungsprozesses konnten die angestrebten Beschichtungsspezifikationen erfolgreich erreicht und die Inputs für den Beschichtungsprozess optimiert werden, wobei die erstklassigen Leistungskennzahlen beibehalten wurden, die Kasiya-Graphit zu einer der weltweit hochwertigsten Quellen machen (siehe die zuvor veröffentlichte Mitteilung "Hervorragendes Batterieanodenmaterial aus Kasiya-Graphit" vom 4. September 2024 für die zuvor bekannt gegebenen erstklassigen Leistungskennzahlen).

Frank Eagar, Managing Director und CEO, erklärte: "Kasiya bleibt ein primäres Rutilprojekt, aber unsere Fähigkeit, aus unserem natürlichen Graphitkonzentrat auch außergewöhnliches CSPG mit erstklassigen Leistungsmerkmalen herzustellen, ist ein weiterer Beweis für die geostrategische Bedeutung von Kasiya. Die neuen US-Zölle auf chinesischen Graphit unterstreichen den dringenden Bedarf an zuverlässigen, hochwertigen Alternativen. Die Größe der Ressourcen von Kasiya, die lange Lebensdauer, die potenziell niedrigsten Kosten unter den nicht-chinesischen Produzenten und unsere nachgewiesene technische Exzellenz versetzen uns in die perfekte Position, um Batteriehersteller zu beliefern, die eine Diversifizierung ihrer Lieferkette anstreben."

Die Pitch-Beschichtung ist ein Standardverfahren zur Veredelung, bei dem kohlenstoffreiches Pitch-Material auf kugelförmige Graphitpartikel aufgetragen wird, um Schutzschichten zu bilden, die die Leistung und Langlebigkeit von Batterien verbessern und SPG in CSPG umwandeln. Bei den jüngsten Testarbeiten wurde der Pitch-Gehalt systematisch bewertet, um optimale Leistungsparameter zu erzielen.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Verfahrens gehören:

- Nachgewiesene Effizienz des Verfahrens: Optimierte Beschichtungsanforderungen bei Beibehaltung der hervorragenden CSPG-Eigenschaften

- Premium-Leistung beibehalten: Alle Zielvorgaben für die Entladekapazität (>360 mAh/g) und die Effizienz im ersten Zyklus (>94 %) wurden erreicht

- Physikalische Eigenschaften erreicht: Spezifikationen für spezifische Oberfläche (<4 m²/g) und Schüttdichte (>1,0 g/cm³) erfüllt

Die elektrochemischen Testergebnisse belegen die gleichbleibend hohe Qualität des aus Kasiya-Graphit hergestellten CSPG:

Tabelle 1: Ergebnisse der elektrochemischen Halbzellen-Tests Pitch-Beschichtungsgrad Anfangsladung (mAh/g) Anfangsentladung (mAh/g) Effizienz im ersten Zyklus (%) Ausgangswert (100%) 390 369 94,64 Optimiert (60%) 388 366 94,36

Die Daten bestätigen, dass Kasiya-Graphit eine Entladekapazität liefert, die deutlich über dem kritischen Schwellenwert von 360 mAh/g liegt, und gleichzeitig eine Effizienz im ersten Zyklus von über 94 % erreicht - beides wichtige Spezifikationen für hochwertige natürliche Graphitanodenmaterialien.

Kundenbindung schreitet voran, Marktdynamik schafft strategischen Vorteil

Erste Proben des feinflockigen Graphitkonzentrats aus Kasiya wurden an führende Hersteller von Anoden aus Naturgraphit und Entwickler von Anodenprojekten verteilt. Diese strategischen Engagements werden den Abschluss von Abnahmevereinbarungen unterstützen und gleichzeitig die Marktnachfrage nach dem hochwertigen Graphit in Batteriequalität aus Kasiya validieren.

Das Unternehmen treibt die Verarbeitung von Graphitkonzentrat im Pilotmaßstab weiter voran, um weiteres Konzentratmaterial zu liefern, und plant derzeit eine Konzentratverarbeitung in größerem Maßstab. Diese Programme werden die erweiterten Kundenqualifizierungsprogramme im Zuge der weiteren Entwicklung unterstützen.

