Fremont, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Bahnbrechende Erkenntnisse über Biomarker für neurodegenerative Erkrankungen werden auf der internationalen Tagung in mehr als 30 Postern und Vorträgen vorgestelltAlamar Biosciences, ein Unternehmen, das in der Präzisionsproteomik Pionierarbeit leistet, um eine frühest mögliche Erkennung von Krankheiten voranzutreiben, gab heute die Präsentation von NULISA-Daten in über 30 wissenschaftlichen Sitzungen und Posterpräsentationen auf der AAIC-Konferenz vom 27. bis 31. Juli in Toronto, Kanada, bekannt. Die NULISA-Plattform wird die Landschaft der Biomarker-Erkennung neu definieren und bietet eine beispiellose Sensitivität, Spezifität und Multiplex-Detektion für die Diagnose und Überwachung neurodegenerativer Erkrankungen. Auf der diesjährigen AAIC werden erstmals aussagekräftige klinische Daten vorgestellt, die mit NULISA zur Messung von pTau aus dem Gehirn sowie über 120 wichtigen Proteinen im Zusammenhang mit Erkrankungen des Zentralnervensystems gewonnen wurden. Diese Errungenschaft könnte sowohl die Früherkennung als auch die therapeutische Überwachung bei Alzheimer und verwandten neurodegenerativen Erkrankungen beschleunigen."Die Präsentation der Daten zu pTau aus dem Gehirn auf der AAIC ist ein Beweis für die Leistungsfähigkeit der NULISA-Sensitivität und -Spezifität sowie für das Engagement unseres Teams bei der Weiterentwicklung von Biomarkern für neurodegenerative Erkrankungen", sagte Dr. Yuling Luo, Gründer, Vorsitzender und CEO von Alamar Biosciences.Diese Daten werden am Montag, dem 28. Juli, um 13:20 Uhr ET im Rahmen der Produktpräsentation von Alamar vorgestellt. Mit dabei sind Prof. Jonathan Schott vom University College London und dem UK DRI sowie Dr. Cheryl Wellington von der University of British Columbia. Zu den Höhepunkten gehören:- Vom Gehirn abgeleitete pTau-Leistung: Die Präsentation wird Daten aus der Geburtskohorte von 1946 vorstellen, die die neuen pTau-Isoformen aus dem Gehirn unter Verwendung des NULISAseq CNS Disease Panel 120 sowohl in prä-symptomatischen als auch in post-AD-Diagnoseproben zeigen und die überlegene Fähigkeit von pTaus aus dem Gehirn hervorheben, die Alzheimer-Krankheit Jahre vor ihrer Diagnose vorherzusagen.- Korrelationen mit dem Fortschreiten der Krankheit: Die Daten werden die Korrelation zwischen den vom Gehirn abgeleiteten pTau-Werten und der Amyloid- und Tau-PET-Bildgebung aufzeigen- Biomarker für Neuropathologien und Alzheimer-Ko-Pathologien: Die Analyse einer einzigartigen Kohorte von Patienten mit autopsiebestätigten Pathologien mit dem NULISAseq CNS Disease Panel 120 identifizierte Biomarker zum Nachweis von Neuropathologien und AD-Komorbiditäten.- Präklinische Forschung: Das NULISAseq Mouse Panel 120 hat seine Nützlichkeit bei der Analyse von Plasma- und Gehirnhomogenatproben aus verschiedenen klinischen Modellen der Alzheimer-Krankheit bewiesen.Die Alzheimer's Association International Conference (AAIC) ist das weltweit führende Forum für die wissenschaftliche Gemeinschaft, das sich mit Demenz und Alzheimer-Forschung befasst. Jedes Jahr kommen auf der Konferenz führende Experten, Wissenschaftler, Kliniker und Interessenvertreter zusammen, um die neuesten Erkenntnisse auszutauschen, Kooperationen zu fördern und die Suche nach wirksamen Diagnostika und Therapien voranzutreiben.Eine vollständige Liste der Poster und Vorträge mit NULISA-Daten während der AAIC-Tagung finden Sie unter hier .Informationen zu Alamar Biosciences, Inc.Alamar Biosciences ist ein privates Biowissenschaftsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Präzisionsproteomik voranzutreiben, um die frühestmögliche Erkennung von Krankheiten zu ermöglichen. Die firmeneigene NULISA Platform und das ARGO HT System greifen nahtlos mit den neuesten Fortschritten in der Genomik ineinander, um eine Nachweisempfindlichkeit im einstelligen Attomolbereich zu erreichen, die die empfindlichste derzeit auf dem Markt erhältliche Proteinnachweis-Technologie bei Weitem übertrifft. Weitere Informationen finden Sie unter alamarbio.com.