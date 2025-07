Fünf Rekordhochs in fünf Tagen - doch hält der Höhenflug? Nach einer historischen Woche an der Wall Street steht Anlegern nun die womöglich entscheidendste Phase des Börsensommers bevor. Im Fokus: ein brisantes EU-Handelsabkommen, neue China-Gespräche, Tech-Giganten mit Zahlen und ein Datenfeuerwerk mit Zins-Potenzial.Die Wall Street dürfte mit leichtem Plus in den Montag starten. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn notiert der Dow-Jones-Future 14 Punkte höher bei 45.098. Der S&P?500 liegt 0,17 Prozent ...

