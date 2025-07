München (ots) -Mit der gelungenen Titelverteidigung für England ist am gestrigen Abend die UEFA Frauen-EM 2025 in der Schweiz zu Ende gegangen. Die Live-Übertragungen bei ARD und ZDF waren über den gesamten Zeitraum sehr erfolgreich. Insgesamt verfolgten im Schnitt 4,898 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendungen im TV mit einem Marktanteil von 26,1 Prozent. Allein die deutschen Spiele wurden von durchschnittlich 10,038 Mio. gesehen (47,1 Prozent). Am erfolgreichsten war die Übertragung der deutschen Halbfinal-Begegnung gegen Spanien im Ersten: Im Schnitt schalteten 14,261 Mio. Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 57, 6 Prozent. Einen großen Anteil machten dabei die 14- bis 49-Jährigen aus: 4,217 Mio. waren es, der Marktanteil lag bei 68,5 Prozent."Das Zuschauerinteresse an unseren Übertragungen von der Frauen-EM war hervorragend und hat im Vergleich zur EM vor drei Jahren noch einmal deutlich zugelegt. Das ist eine großartige Bestätigung für uns, denn es zeigt, dass ARD und ZDF richtig entschieden haben, dieses Mal alle Begegnungen live im Fernsehen zu übertragen! Insgesamt waren die Nutzungen unseres umfangreichen crossmedialen Angebots auf allen Verbreitungswegen herausragend, und das belohnt uns für die viele Arbeit und Mühe, die alle ARD-Kolleginnen und -Kollegen in enger Abstimmung auch mit dem Team des ZDF in den letzten Wochen in das Gesamtprojekt investiert haben", so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.Die Livestream-Angebote von der Frauen-Europameisterschaft waren ebenfalls sehr gefragt: Insgesamt gab es rund 6,77 Mio. Abrufe der Streams in der ARD Mediathek und bei sportschau.de, die Nutzungsstunden lagen bei rund 4,14 Mio. Damit hat sich die Zahl der Nutzungen im Vergleich zu 2022 mehr als verdoppelt (2022: 2,64 Mio. Abrufe). Das erfolgreichste Spiel war hier ebenso das deutsche Halbfinale mit rund 2,68 Mio. Aufrufen. Sämtliche On Demand-Angebote von der Frauen-EM in der ARD Mediathek und bei sportschau.de wurden rund 6,7 Mio. Mal angesehen. Das Angebot zur UEFA Frauen-EM auf sportschau.de verzeichnete insgesamt rund 17,7 Mio. Visits (ohne Video). Über Social Media war das ARD-EM-Team ebenfalls sehr aktiv - und das mit Erfolg: Allein bei Instagram wurden 98,4 Mio. Aufrufe gezählt, bei YouTube 12,5 Mio. und bei TikTok gab es 21,4 Mio. Views.Auch im Radio haben viele Millionen Hörerinnen und Hörer die Europameisterschaft verfolgt. Mehr als 40 Programme der ARD und des Deutschlandradios haben über das Turnier berichtet. Besonders nachgefragt waren exklusive Gespräche mit Spielerinnen des DFB-Teams und mit Reporterinnen und Reportern vor Ort sowie die Liveberichterstattung. 15 Radiowellen haben in Ausschnitten über die Spiele der deutschen Mannschaft berichtet, sechs Programme übertrugen alle Begegnungen des DFB-Teams sowie erstmals sämtliche Spiele ab Viertelfinale in voller Länge. Dieses Angebot war auch digital in der ARD Audiothek und bei sportschau.de zu empfangen und wurde allein dort mehrere Hunderttausend Mal abgerufen.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deundNDR Presse und Kommunikation,E-Mail: presse@ndr.de, Tel.: 040 - 4156 2300Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6085683