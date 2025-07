Berlin (ots) -Die achtköpfige Jury der VISION.A Awards hat ihre Entscheidung getroffen: Die Shortlist für die 10. Verleihung der VISION.A Awards am 30. September 2025 im Wintergarten Varieté steht fest. Mit mehr als 110 Einreichungen verzeichneten die Organisatoren in diesem Jahr einen neuen Rekord. Davon schafften es 59 Bewerbungen in die engere Auswahl. Die begehrten Trophäen werden am Abend der Zukunftskonferenz VISION.A verliehen - powered by APOTHEKE ADHOC, ARZ Haan AG, PTA IN LOVE und APOTHEKENTOUR.Ob innovative App, kreative Kampagne oder visionäres Konzept - die diesjährigen VISION.A Awards lockten mehr als 110 Bewerbungen an und stellten die Jury vor eine knifflige Aufgabe. Noch nie war die Vielfalt an Ideen so groß, die Innovationskraft so spürbar. In intensiven Diskussionen wählte das hochkarätig besetzte Gremium aus Brancheninsider:innen die Projekte aus, die mit Weitblick, Praxisrelevanz und Zukunftspotenzial überzeugten. 59 Bewerbungen haben es in acht Kategorien auf die Shortlist (https://vision.apotheke-adhoc.de/) geschafft und damit eine wichtige Hürde auf dem Weg zur VISION.A-Trophäe genommen.Jurymitglied Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH, ist beeindruckt: "Die Ideen und Umsetzungen, die wir gesehen haben, sind nicht nur kreativ, sondern greifen zentrale Herausforderungen des Marktes auf - von der Digitalisierung über Versorgungssicherheit bis hin zur Zukunft der Apotheken vor Ort. Man spürt: Hier entsteht etwas mit echtem Veränderungspotenzial für den Gesundheitsmarkt. Angesichts des großen Engagements ist offensichtlich, dass es keine Verlierer, sondern nur Gewinner geben kann."Neben Bellartz setzen sich weitere ausgewiesene Branchenexpert:innen in der Jury dafür ein, zukunftsweisende Konzepte sichtbar zu machen: Patrick Hollstein (Apotheker und Chefredakteur APOTHEKE ADHOC), Dr. Philipp Siebelt (Sprecher des Vorstands der ARZ Haan AG), Nadine Tröbitscher (PTA und Chefredakteurin APOTHEKE ADHOC / PTA IN LOVE), Lena Ungvári (Apothekerin, Team-Trainerin & Dozentin), Dirk Vongehr (Apothekeninhaber und Vizepräsident des MVDA e.V.), Mehtap Wesner (PKA und Content Creatorin) und Anja Zierath (PTA und Bundesvorsitzende BVpta e.V.)Die feierliche Award-Verleihung ist der alljährliche, krönende Abschluss der Zukunftskonferenz VISION.A und findet am 30. September 2025 im Wintergarten Varieté in Berlin statt. Neben der symbolträchtigen VISION.A-Trophäe sind Mediabudgets bei APOTHEKE ADHOC, PTA IN LOVE und TARA24 im Gesamtwert von 50.000 Euro zu gewinnen.Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Pressekontakt:VISION.A / ELPATOSophie TribulaFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinTelefon: 030 - 802080500Internet: vision.apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138537/6085847