DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 29. Juli (vorläufige Fassung)

=== *** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 1H (09:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz) 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 2Q *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H (16:00 Analystenkonferenz) 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1H *** 08:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H *** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 1H 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 2024 *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,5% gg Vj 1. Quartal: +0,6% gg Vq/+2,8% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Juni *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,2%-iger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 4,5 Mrd EUR *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q 13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q *** 15:00 US/IWF, Update zum Weltwirtschaftsausblick *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 96,0 zuvor: 93,0 *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H 22:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 1Q 22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q 22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer - DE/Kanzler Merz, trifft Jordaniens König, Abdullah II - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2025 09:58 ET (13:58 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.