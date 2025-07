Beim neuen Galaxy Z Fold 7 hat Samsung viel Wert auf eine möglichst dünne Bauweise gelegt. Doch was bedeutet das für die Stabilität? Ein Youtuber wollte es genau wissen und setzte zum Biegetest an. Das neueste faltbare Smartphone von Samsung, das Galaxy Z Fold 7, hat einen der bekanntesten Härtetests der Tech-Welt unbeschadet überstanden. Wie Android Authority berichtet, stellte der Youtuber Zack Nelson das Gerät in seinem Format "JerryRigEverything" ...

